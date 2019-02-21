Gıda İsrafıyla Mücadele Üretim Kadar Önemli"
1 saat önce
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gıda israfıyla mücadelenin piyasada fiyatların dengelenmesi açısından gıda üretimi kadar önemli olduğunu belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, gıda israfıyla mücadelenin piyasada fiyatların dengelenmesi açısından gıda üretimi kadar önemli olduğunu belirtti.
Palandöken, yazılı açıklamasında, tonlarca yaş sebze ve meyvenin hem üretim aşamasında hem de tüketim aşamasında israf edildiğini kaydetti.
İsraf edilen gıdaların maliyetinin sadece üretici değil, tüketiciyi de etkilediğine işaret eden Palandöken, "Manav, gün içinde satamadığı üründen akşam zarar eder. Aynı durum pazarcılar, lokantacılar, fırıncılar ve kasaplar için de geçerli. Böyle olunca satıcının üreticiden aldığı ürünün maliyeti 3 katına çıkıyor. Dolayısıyla gıda israfıyla mücadele, fiyatların dengelenmesinde nerdeyse gıda üretimi kadar önemli." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:45 Kaynak: AA
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