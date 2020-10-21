Gıda kahramanları ilham veren hikayelerini paylaştı - Son Dakika

Gıda kahramanları ilham veren hikayelerini paylaştı

21.10.2020 11:21
Gıda kahramanları ilham veren hikayelerini paylaştı, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Dünya Gıda Günü kapsamında "Gıda Kahramanları: İçimizdeki Gönüllüler" etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) Dünya Gıda Günü kapsamında "Gıda Kahramanları: İçimizdeki Gönüllüler" etkinliği düzenledi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, online gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü Uzman Diyetisyen ve FAO Sıfır Atık Sıfır Açlık Destekçisi Dilara Koçak yaptı. Etkinlikte, gıda ve tarım sektöründe başarılı çalışmalara imza atan sekiz gıda kahramanı, ilham veren hikayelerini paylaştı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık ve UNV Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu, etkinlik nedeniyle verdikleri ortak mesajda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıdanın ve gıda güvenliğinin öneminin daha çok anlaşıldığını bildirdi.

Anadolu Meraları Eş Kurucusu Durukan Dudu, tarımın iklim krizine cevap verebileceği düşüncesinin kendisine ilham verdiğini belirterek, tüketicilerin gıda ve tarım sisteminin içinde aktif rol oynayabileceklerini vurguladı.

Gıda Kurtarma Derneği Kurucusu Olcay Silahlı, sürdürülebilirlik ve teknoloji kullanımı arasındaki ilişkiye dikkati çekti.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi (KAÇEM) Başkanı Fatma Andaç, Tarım ve Orman Bakanlığının organik tarım üzerine düzenlediği bir eğitime katılmasıyla hayatının değiştiğini ve bugün onlarca organik ürün yetiştirdiğini aktardı.

Çorbada Tuzun Olsun Derneği (ÇOTUN) Başkanı Ahmet Türker ise evsizlere gıda dağıttığını, gıdanın bir iletişim aracı olduğunu fark etmesinin kendisine ilham veren unsurlardan olduğunu kaydetti.

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Günü, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gıda kahramanları ilham veren hikayelerini paylaştı - Son Dakika

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