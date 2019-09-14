Son Dakika Haberleri: 'Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği' toplantısı
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'Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği' toplantısı

1 saat önce

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (AESOB) 'Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

'Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği' toplantısı, System.String[]

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (AESOB) 'Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği' toplantısı gerçekleştirildi.

AESOB'tan yapılan açıklamaya göre, birlik binasında düzenlenen toplantıya Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve şube müdürleri katıldı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, her yıl düzenli olarak kantinci esnafla bir araya geldiklerini, kendilerini sürekli olarak yenilemeleri gerektiğini belirtti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ise hedeflerinin sağlıklı bir nesle, sağlıklı gelecek bırakmak olduğunu aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından soru cevap bölümüne geçilirken, kantinci esnafının yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve talepler değerlendirildi.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:04 Kaynak: AA
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