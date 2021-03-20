'Gıda Kent' kuruluyor - Son Dakika

'Gıda Kent' kuruluyor

20.03.2021 12:06
'Gıda Kent' kuruluyor, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi olan ve Ankara'nın değişik bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletmenin temsilcileri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Başkanlığı'nda bir araya gelerek Başkent'te "Gıda Kent" kurulması konusunda anlaşma sağlandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi olan ve Ankara'nın değişik bölgelerinde faaliyet gösteren yaklaşık 10 bin işletmenin temsilcileri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran Başkanlığı'nda bir araya gelerek Başkent'te "Gıda Kent" kurulması konusunda anlaşma sağlandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi olan ve Ankara'nın değişik bölgelerinde faaliyet gösteren gıda üreticisi ve toptancısı, aktar, baharatçı, kabzımal, et, süt, balık ve tavuk ürünü ticareti yapan yaklaşık 10 bin işletmenin temsilcilerinin katıldığı toplantıda ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak 2017 yılından bu yana Ankara'da "Gıda Kent" kurulmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tensipleriyle yapılan toplantılarla hayata geçirilmeye çalışılan projenin Ankara için çok büyük fırsat olduğu değerlendirmesini yapan Baran, "Hem gıda sektörünü hem de şehrimizi trafik başta olmak üzere birçok açıdan rahatlatacak bir proje. Ankara için bir şans olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Gıda Kent" kurulması planlanan Kahramankazan bölgesinin ana yolların güzergahı olduğunu belirterek, "Gimat başta olmak üzere şehrimizin birçok yerinde trafik yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntılar yaşanıyor. Gıda ile ilgili tüm işletmelerin aynı alana toplanarak şehir dışına taşınması, şehrin trafiğinin ve trafik kaynaklı hava kirliliğinin azalması, gıda toptancılarının ana yollara ulaşımını kısaltması açısından birçok fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Baran, "Gıda Kent" kurularak tüm sektörün tek merkezde toplanmasının ATO'nun 7 Komitesi'ni doğrudan 9 Komitesi'ni de dolaylı ilgilendirdiğini vurguladı.

'Gıda Kent'in dünyaya örnek olabilecek bir proje olduğunu kaydeden Baran, ""Bu işi hakkıyla yapabildiğimiz takdirde istihdama da katkı sağlayarak, birçok sektöre örnek teşkil edecektir. Şehrimize katkı sağlayacak, ülkemizi öncü konuma getirecek projelerde ATO olarak yer almak bizi her zaman heyecanlandırıyor" ifadelerine yer verdi.

Toplantıdaki katılımcılara, Ankara'da 30 yıldır birlik ve beraberliği başarmış bir ekip olduklarını ve bütünlüğü nasıl kuracakları konusunu iyi bildiklerini belirterek dikkati çeken ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da, "Gıda Kent"in kurulabilmesi için bir orkestra gibi hep beraber ses çıkarılması ve uyum içinde hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Projenin gerçekleşmesi halinde kazananın Ankara olacağını dile getiren Yılmaz, "Bu proje sadece gıda ile ilgili sektörlere dokunmuyor. Gıda Kent, başta Ankara olmak üzere Türkiye ekonomisine büyük fayda sağlayacak bir proje. İstihdam, turizm, toplu taşıma, ambalaj sektörü, iş geliştirme açılarından çok değerli bir yatırım. Bunu başarmamız halinde gururla kalkınmanın kenti Ankara diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya ise şunları kaydetti:

"Gıda Kent" çalışmalarının 2017 senesinde başladığını hatırlatarak, "Bu güne kadar konuyla ilgili görüş ve desteğini alabileceğimiz birçok merci ile görüşmeler yaptık. Ticaretin önünü açarak toptancı ve hal esnafını daha iyi yerlere getirecek projemize Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum başta olmak üzere Bakanlarımızdan da destek gördük. Doğru bir proje ile güzel işler başarabilecek tecrübeli ve şanslı bir sektörüz" dedi. Ankara'nın Türkiye'nin en çok ihracat yapan beşinci ili olduğunu kaydeden Çetinkaya, "Gıda kent içinde yapılacak bir serbest bölge, şehrimizin ihracatına da büyük katkı sağlayacaktır. ve böylelikle Ankara Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı misyonuna tamamen uygun hale gelecektir."

ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplantıya, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar, GİMAT Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal, Gimat Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve ATO'nun 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ömer Seğmen, ATB İş Merkezi Başkanı Mustafa Bakiler, ATO 18 No'lu Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesi Meclis Üyesi Yusuf Şimşek, ATO 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi Başkanı Koray Özlü, SS Gimat Gıda Sanayi ve Depolama Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Aykut Dinler, Öz Ankara Gıda Toptancılar Sitesi Kat Malikleri Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Biçer ile iş İnsanı Erol Akgün katıldı. - ANKARA

'Gıda Kent' kuruluyor
'Gıda Kent' kuruluyor
'Gıda Kent' kuruluyor
'Gıda Kent' kuruluyor

Ankara Ticaret Odası, Murat Kurum, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Gıda Kent' kuruluyor - Son Dakika Ekonomi


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