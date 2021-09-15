Gıda, kira, ikinci el araç derken bir fahiş fiyat artışı daha geldi! Ayakkabılara yüzde 100 oranında zam geldi

Vatandaşın büyük tepkisine neden olan zamlardan vatandaşın en temel ihtiyacı olan giyim ve ayakkabı da etkilendi. Kur saldırısı ve pandemi bahanesiyle yapılan zamlarla el yakan hale gelen giyim ve ayakkabıya bu fiyatlarında üstüne yeni zamlar eklendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamlarına göre giyim ve ayakkabıda artış yüzde 7,47 olarak açıklanırken son dönemde yapılan ani zamlar pes dedirtti.

ZAM YÜZDE 45'İ AŞTI

Fırsatçılar okulların tekrar yüz yüze eğitime başlamasıyla velilerin yapacağı alışverişi de fırsat bilerek eylül ayında ürünleri adeta zam yağmuruna tuttu. Haber 7'nin haberine göre, şu anda giyim ve ayakkabıda zam yüzde 45'i aşmış durumda. 2020 Aralık ayında yani 18 ay önce alınan bir kadın botunun indirimli fiyatı 309 TL iken bugün aynı ayakkabının yine indirimli satış fiyatı 449 TL'ye çıkmış durumda. Buda yüzde 45'lik bir zam anlamına geliyor.

YÜZDE 100 ZAMLANAN ÜRÜN VAR

Yine farklı model ve markalar üzerinden yaptığımız araştırmada Mart 2021'de alınan bir spor ayakkabının fiyatı 599 TL iken aynı ayakkabı bugün 1.199 TL'yi bulan fiyat etiketleriyle satılıyor. Bu ayakkabıya gelen zam ise yüzde 100'ü bulmuş durumda. Ayakkabının sözde indirimli fiyatı ise 799 TL'den satılıyor. Bu haliyle ise zam oranı yüzde 33.

OKUL KIYAFETLERİNDE ZAMLAR YÜZDE 30'U BULDU

Okulların tekrar yüz yüze eğitime başlamasıyla beraber milyonlarca öğrenci için bir eylül ayında zorunlu bir alışveriş dönemi de başlamış oldu. Fahiş zamlardan etkilenen okul kıyafetlerinde yapılan zamlar ise yüzde 30'u buldu. Geçtiğimiz yıl 50-55 TL'den satılan bir t-shirt bu yıl 70 TL'den satılır oldu.