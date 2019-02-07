Gıda Kolisi Dağıtılacağı Söylentisiyle Belediyeye Koştular
1 saat önce
ŞANLIURFA'da Eyyübiye Belediyesi tarafından yoksullara gıda kolisinin dağıtılacağını söylentisi üzerine çoğunluğu çocuklu kadınlardan oluşan kalabalık, belediyenin sosyal yardımlaşma bürosuna akın etti.
ŞANLIURFA'da Eyyübiye
Belediyesi tarafından yoksullara gıda kolisinin dağıtılacağını söylentisi üzerine çoğunluğu çocuklu kadınlardan oluşan kalabalık, belediyenin sosyal yardımlaşma bürosuna akın etti. Kalabalık, koli dağıtılmayacağını öğrenince yetkililere tepki gösterdi.
Yerel seçimlerde Eyyübiye ilçesindeki mahallelerde muhtar olmak isteyen bazı adaylar iddiaya göre, mahalle sakinlerine Eyyübiye Belediyesi tarafından gıda kolisinin dağıtılacağını söyledi. Gıda kolisinin dağıtılacağının haberini duyulması üzerine kısa sürede çok sayıda mahalleli sosyal yardımlaşma merkezine koştu. Gıda kolisi almak isteyen ve çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalığa yetkililerin gıda kolisi dağıtımı yapılmadığını söyledi. Bu nedenle gerginlik yaşandı. Ellerindeki kimlikleriyle Eyyübiye Belediyesi'nde yardım kolisi isteyen kadınlara görevliler, 7 ay öncesine kadar yaklaşık 9 bin civarında gıda kolisinin dağıtımının gerçekleştiğini, bundan sonra herhangi bir dağıtım yapılmadığını söylediler. Yetkililere tepki gösten kalabalık bir süre sonra dağıldı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:09 Kaynak: DHA
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