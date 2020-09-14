Gıda kolisinde naneyle kaplanan 10 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Gıda kolisinde naneyle kaplanan 10 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gıda paketinin tabanına zulalanmış ve naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Naarkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada, 1 adet gıda kolisinin tabanına zulalanmış ve narkotik madde arama köpeğinin koku alması engellenmeye çalışmak için de naneyle kaplanmış 10 kilo 120 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan E.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.