Gıda kontrol denetim ekibine saldırı... Kadını tartakladı, erkek görevliyi böyle darp etti - Son Dakika
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Gıda kontrol denetim ekibine saldırı... Kadını tartakladı, erkek görevliyi böyle darp etti

23.04.2022 16:33
Gıda kontrol denetim ekibine saldırı... Kadını tartakladı, erkek görevliyi böyle darp etti

Gıda kontrol denetim ekibine saldırı... Kadını tartakladı, erkek görevliyi böyle darp etti Afyonkarahisar'da fırına denetime giden İl Tarım Orman Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim ekibi saldırıya uğradı.

Gıda kontrol denetim ekibine saldırı... Kadını tartakladı, erkek görevliyi böyle darp etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da fırına denetime giden İl Tarım Orman Müdürlüğü gıda kontrol ve denetim ekibi saldırıya uğradı. Ekipteki kadın görevli işletme sahibi tarafından tartaklandı, erkek görevli ise darp edildi.

3 gıda kontrol görevlisi, ramazan denetimi kapsamında bir fırında hijyen kontrolü yaptı. Fırını inceleyen ekipler, ceza yazma tartışmasında işletme sahipleri tarafından darp edildi. Darp edilme olayı kameralara yansıdı. Görüntülerde ceza yazılmasına tepki gösteren işletme sahibi önce kadın memurun elindeki dosyayı çekerek aldı, ardından kadını tartakladı. İşletme sahibi sonrasında ise erkek görevliyi darp etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri mesai mefhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklarla zor şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre halk sağlığını korumak için görev yapmaktadır. İl Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerine yapılan menfur saldırıları ve faillerini şiddetle kınıyor gerekli tahkikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri hukuki cezaya çarptırılmasını bekliyoruz. Sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan gıda kontrol görevlilere acil şifalar diliyoruz." İfadelerine yer verildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gıda kontrol denetim ekibine saldırı... Kadını tartakladı, erkek görevliyi böyle darp etti - Son Dakika


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