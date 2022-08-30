Ukrayna'dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti'ye ulaştı - Son Dakika
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Ukrayna'dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti'ye ulaştı

30.08.2022 15:20
Ukrayna'dan gönderilen ilk tahıl gemisi Cibuti'ye ulaştı

Gıda krizi ile mücadele eden Afrika ülkeleri için Ukrayna'dan gönderilen ilk tahıl gemisinin Cibuti'ye ulaştığı bildirildi.

Gıda krizi ile mücadele eden Afrika ülkeleri için Ukrayna'dan gönderilen ilk tahıl gemisinin Cibuti'ye ulaştığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) yapılan açıklamada, Cibuti'ye gelen tahılın, özellikle kuraklık, çatışmalar ve gıda sorunu ile mücadele eden Doğu Afrika ülkelerine ulaştırılacağı kaydedildi.

Tahılın, Kenya, Somali ve Etiyopya gibi ülkelere dağıtılacağı ifade edilen açıklamada, ilk etapta sevk edilen tahılın 23 metrik ton olduğu ve 1,5 milyon kişiye 1 ay boyunca yetebileceği bilgisi paylaşıldı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe yağmur dönemlerinde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikledi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Afrika, Cibuti, Güncel, Son Dakika

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