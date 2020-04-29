"Gıda krizi söz konusu bile olamaz" - Son Dakika
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"Gıda krizi söz konusu bile olamaz"

6 saat önce

Dünyayı derinden sarsan koronovirüsün gıda üretim ve tedarik zincirine etkisini değerlendiren İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'nin bereketli toprakları ve ürün çeşitliliği sayesinde ülkede gıda...

Dünyayı derinden sarsan koronovirüsün gıda üretim ve tedarik zincirine etkisini değerlendiren  İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, Türkiye'nin bereketli toprakları ve ürün çeşitliliği sayesinde ülkede gıda krizi yaşanmayacağına vurgu yaptı. Okutur, "Vatandaşlarımız rahat olsun.Hasat mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte çiftçilerimizin de azmi ve gayretleriyle tarımsal üretim ve gelirlerimizde de artış sağlanacak. Ülke olarak bereketli topraklarımızın ürün çeşitliliği bu ürünlerin işlendiği modern fabrikalara sahibiz. Hububat ihracatımız da her şeye rağmen artışta, gıda krizi söz konusu bile olamaz" dedi.

"TİCARETE İVME KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Küresel bir sorun haline gelen koronavirüse karşı oldukça başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'nin, gıda üretimi ve tedarikinde de ortaya koyduğu başarıların altını çizen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, " Yakında başlayacak hububat hasadı, gıda teminini daha da kolaylaştıracak. Zorlu süreçte tarımsal üretim ve gelirini de arttıran ve gıda ürünlerinin dağıtımını da sorunsuz bir şekilde devam ettiren ülkemiz, bayramı umutla karşılayacak diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde alınan tedbirler sayesinde gıda krizi yaşanmayacaktır. Biz İHBİR olarak ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda sağlık tedbirlerimizi sektörümüzde ve kurumumuzda hayata geçirdik." dedi.

Haluk Okutur şunları söyledi:

"Bizler her zorlu koşulda olduğu gibi bu süreçte de ihracatımızı artırarak dünyanın birçok ülkesine kontrollü bir şekilde ihracat yapmaya ve 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Coronavirüse rağmen İHBİR olarak evde, ofiste kalınan zamanın daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla duyurularını sıkça yaptığımız, tüm dünyada 150 milyondan fazla firma bilgisinin yer aldığı veri tabanı iş birliğimiz sayesinde, ihracatçı üyelerimizle her hafta düzenli olarak bu firmaların bilgilerini paylaşarak ticarete ivme kazandırmaya devam ediyoruz."

"TARIMA BAŞLAYACAK VATANDAŞLARIMIZA BOL TEŞVİK VAR"

Türkiye'nin bereketli toprakları ve iklimi sayesinde ekilmedik toprak kalmasın diye desteklerin de ülkemiz tarafından sürdüğünü belirten Başkan Haluk Okutur, "Köylerine dönüp tarıma başlayacak vatandaşlarımıza bolca teşvik var. Cumhurbaşkanımızın "Evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" talimatıyla Hazine'ye ait atıl tarım arazileri çiftçilerin kullanımına açılıyor. Burada köyüne dönüp üretim yapmak isteyen, öncelikle gençler ve kadınlara yüzde 70'e kadar geri ödemesiz hibe sağlanacak. Bu topraklar; 'stratejik ürünler' olan hububat, baklagiller, yağlı tohumlar için ekilecek. Böylece verimli topraklarımız her daim çalışkan insanlarımızın da azmiyle daha da bereketlenecek. Coğrafi konumunun yanı sıra, bulunduğu iklim kuşağının sağladığı avantajlar nedeniyle, ülkemiz tarımsal hasıla bakımından Avrupa lideri olurken dünyada da 7'nci sırada yer almaktadır. Tarımsal üretimimiz ve hasılamız, yapacağımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde daha ileri seviyelere ulaşacaktır" diye konuştu.

"TARIMDA MARKALAŞMA ŞART"

"Salgın, tarım sektörünün dünyadaki stratejik önemini bir kez daha göstermiştir" diyen Haluk Okutur, bu süreçte firmalara markalaşma ve katma değerli ürün üretme konusunda şunları söyledi: "Ürünlerimizi işleyip, paketleyip, markalayıp yüksek katma değerle satma fırsatlarımız var. Bunu gerçekleştirirsek şu anda ihracat rakamlarımızı beşe, ona katlarız. Tarımda markalaşma çok önemli. Tıpkı akıllı tarım gibi, tarımda markalaşma da çağın dayattığı zorunluluklardan biri. Zira bahçeden toplayıp alınan bir ürünü direkt sattığınızda 1 liraya satıyor iken, X marka bir ürün olarak sattığınızda 10 liraya satıyorsunuz. Bizim ülke olarak bu alanda çok büyük bir avantajımız var. Direkt bizimle özdeşleşmiş ürünlerimiz var. Bu nedenle firmalara özellikle bu zorlu günlerde markalaşma konusuna daha da dikkat edip önemseyerek fırsatları değerlendirmeleri, kaliteyi korumaları ve yüksek katma değerli hale getirmeleri hususunda tavsiyelerde bulunuyoruz."

CORONAVİRÜSE RAĞMEN HUBUBAT İHRACATI ARTTI

İHBİR ihracat rakamlarını şöyle duyurdu;

"İHBİR'in 2020 Şubat ayında 170 milyon dolar olan ihracatı, 2020 Mart ayında 174 milyon dolar olarak yüzde 2,38'lik artışla grafikteki yükselişini korudu. Ayrıca ihracatını sürekli artıran birlik olan İHBİR'in, Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke Birleşik Devletler, Almanya ve Rusya Federasyonu oldu. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör İhracatı ilk çeyrekte, Türkiye genelinde 633 milyon dolar olarak gerçekleşirken, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ilk çeyrekte 513 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İlk çeyrekte en fazla ihracat yaptığımız ülkeler 41 milyon dolarla Birleşik Devletler oldu. 30 milyon dolarla Irak ikinci, 29 milyon dolarla da Almanya üçüncü sırada yer aldı."


İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:25 Kaynak: DHA


Son Dakika

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