Gıda kumbaralarından toplananlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatıyla başlatılan Erzak Kumbarası Projesinde toplanan erzaklar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün bizzat talimat verdiği ve geçtiğimiz ay 4 ayrı noktada marketlerin önüne yerleştirilen Kuru Erzak Kumbaraları, vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurdu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde şehir merkezindeki marketlerin önüne yerleştirilen Kuru Erzak Kumbaraları duyarlı vatandaşların ilgisi sayesinde boş kalmadı. İhtiyaç sahiplerine destek amacıyla kumbaraya konulan kuru gıdalar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince düzenli olarak toplanıyor, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yerel yönetimlerin sosyal politikaları arasında büyük öneme sahip olan gıda yardımları hakkında açıklamada bulunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce'de yardımlaşma konusunda büyük bir farkındalık olduğuna dikkat çekerek, "Geçtiğimiz ay fiilen başlayan Erzak Kumbarası Projemiz, Düzce'de karşılığını ziyadesiyle buldu. İhtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen vatandaşlarımız bu kumbaralar sayesinde bizim aracılığımız ile yardımlarının yerine ulaştığına emin oluyor. Gönül rahatlığı ile kumbaralarımıza erzak bırakıyor. Böyle güzel bir gönül köprüsüne vesile olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum, projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gönüllere hitap eden her hizmeti, her projeyi hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE