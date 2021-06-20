Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler - Son Dakika

Salgın süresinde canlarını hiçe sayarak, vatandaşlara hizmet ulaştıran kuryelere gerek trafikte gerekse de çeşitli şekillerde kötü muamele devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olay, büyük üzüntüye neden oldu.

İlçede bir işletmede kuryelik yapan Oğuzhan Güner, önceki gün akşam saatlerinde verilen siparişi telsim etmek için yola çıktı. paketi teslim edip eden ve binadan ayrılan Güner kısa süre sonra yanına gelen bir kişi başını okşanıp elini omzuna atılarak yürümeye başladı.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Hiçbir şeyden şüphelenmeyen genci hazırlıksız yakalayan saldırgan biranda yumruk ve tekmelerle genci yere düşürdü. Yerde de genci tekmeleyemeye devam eden saldırgan elinden genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve 21 gün iş göremez raporu verilen gencin vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırganın gencin yanına gelip elini omzuna atması ve bir anda saldırıp yere düşürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan uzaklaşırken genç hastaneye kaldırıldı.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olaydan sonra çalışamadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen Oğuzhan Güner, bir iş yerinde gıda paket kurye işinde çalıştığını belirterek "Bir sipariş geldiği zaman aramak zorundayım. Aradığımda bir numarayı bayan çıkmıştı karşıma. Paketi verdiğimde afiyet olsun dedim döndüm. Bana saldıran şahısların hasımları varmış galiba. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan dolayı hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra dükkanın önüne geliyorlar ve saldırıyorlar. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında şikayetçiyim. 'Saldırı anında bana gel abi kardeş gibi konuşalım. Bu olaylar neden oluyor 'dedi ve beni koltuğunun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabi ki benim bir suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani. Sonra darp etmeye başladı. Direk yere yatırdı beni, tekmelemeye başladı. Dişim kırıldı, iki senedir tedavi görüyorum epilepsi hastalığımdan dolayı. Yeni yeni atlatıyordum, inşallah bundan sonra artmaz hastalığım. Olay sonrası araya birkaç büyükler girdi, özür dilenmesi için. Ama benim psikolojim iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum" şeklinde konuştu.