Üye Girişi
Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler - Son Dakika

Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler

20.06.2021 18:16

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olayda gıda paketi kuryeliği yapan 19 yaşındaki genci öldüresiye dövdüler. Saldırganlar gencin yanına yaklaşıp önce başını okşadılar, sonra yere yatırarak dakikalarca tekme tokat dövdüler. Saldırganlar, kuryeyi düşmanlarına benzettiklerini söylediler.

Salgın süresinde canlarını hiçe sayarak, vatandaşlara hizmet ulaştıran kuryelere gerek trafikte gerekse de çeşitli şekillerde kötü muamele devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan olay, büyük üzüntüye neden oldu.

İlçede bir işletmede kuryelik yapan Oğuzhan Güner, önceki gün akşam saatlerinde verilen siparişi telsim etmek için yola çıktı. paketi teslim edip eden ve binadan ayrılan Güner kısa süre sonra yanına gelen bir kişi başını okşanıp elini omzuna atılarak yürümeye başladı.

Salgın döneminde yere göğe sığmıyorlardı! Düşmanlarına benzettikleri epilepsi hastası kuryeyi tekme tokat dövdüler

VATANDAŞLAR KURTARDI

Hiçbir şeyden şüphelenmeyen genci hazırlıksız yakalayan saldırgan biranda yumruk ve tekmelerle genci yere düşürdü. Yerde de genci tekmeleyemeye devam eden saldırgan elinden genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve 21 gün iş göremez raporu verilen gencin vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı.

Salgın döneminde yere göğe sığmıyorlardı! Düşmanlarına benzettikleri epilepsi hastası kuryeyi tekme tokat dövdüler

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırganın gencin yanına gelip elini omzuna atması ve bir anda saldırıp yere düşürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan uzaklaşırken genç hastaneye kaldırıldı.

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Olaydan sonra çalışamadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen Oğuzhan Güner, bir iş yerinde gıda paket kurye işinde çalıştığını belirterek "Bir sipariş geldiği zaman aramak zorundayım. Aradığımda bir numarayı bayan çıkmıştı karşıma. Paketi verdiğimde afiyet olsun dedim döndüm. Bana saldıran şahısların hasımları varmış galiba. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan dolayı hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra dükkanın önüne geliyorlar ve saldırıyorlar. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında şikayetçiyim. 'Saldırı anında bana gel abi kardeş gibi konuşalım. Bu olaylar neden oluyor 'dedi ve beni koltuğunun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabi ki benim bir suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani. Sonra darp etmeye başladı. Direk yere yatırdı beni, tekmelemeye başladı. Dişim kırıldı, iki senedir tedavi görüyorum epilepsi hastalığımdan dolayı. Yeni yeni atlatıyordum, inşallah bundan sonra artmaz hastalığım. Olay sonrası araya birkaç büyükler girdi, özür dilenmesi için. Ama benim psikolojim iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum" şeklinde konuştu.

Vicdansızlığın böylesi! Epilepsi hastası kuryeyi öldüresiye dövdüler
Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler
Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler
Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler
Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler

Epilepsi, Saldırı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor 19:38 Şenol Güneş'in EURO 2020'de yaptığı kadro tercihlerine tepki yağıyor İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası 19:17 İkinci kez konuştu! Veyis Ateş'ten Ahmet Şık'la ilgili bomba Soylu iddiası Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak 19:09 Fatih Terim'in yeni ekibinde, Galatasaray'ın eski futbolcuları Emre Aşık ile Vedat İnceefe yer alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için 18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı 18:19 Meksika'da kanlı gün! Silahlı bir grup şehrin farklı noktalarında 14 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi de yaraladı Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı 17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım 17:35 İsviçre, Milli Takımımız karşısında farkı 2'ye çıkardı! Canlı anlatım Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin 17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin

Son Dakika Haberleri
18:58 Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. doz koronavirüs aşısı yaptırmasının nedenini anlattı: Antikor için
18:07 Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak
17:57 Otomobil 90 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı
17:35 Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu
17:30 Kılıçdaroğlu şirketlere çağrı yaptı: Kanal İstanbul ihalesine girmeyin
17:29 Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı
17:14 Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi
16:55 Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak
16:28 Hikmet Karaman'ın paylaşımı büyük ilgi gördü! FIFA Başkanı Infantino ile İtalya Milli Takımı'nı değerlendirdi
CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti CHP'li genç, partisinin İlçe Başkanı'na el hareketi çekip, hakaret etti         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 5 bin 91 yeni vaka tespit edildi         
19:36
Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım Son Dakika: Fatih Terim'den Burak Elmas'ın paylaşımına coşkulu yanıt: İlk günkü gibi heyecanlıyım         
19:17
Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü Yasak Elma'nın Lila'sı kötü günleri atlattı! Tatil fotoğrafları büyük ilgi gördü         
18:59
Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti Dinlenme tesisinde otobüsü kaçıran yolcu fenalaşıp hayatını kaybetti         
18:31
Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak Son dakika: Burak Elmas'tan Terim paylaşımı: Hocamız yarın görevine başlayacak         
18:07
Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı Akrabalar arasında arazi sulaması yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı         
17:51
Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu Belçika'da haftalardır aranıyordu! Aşırı sağcı firari asker ölü bulundu         
17:35
Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı Avrupa basını, iç çamaşırı giymeyen spor sunucusuna sansür uyguladı         
17:29
Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılması çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah imajını değiştirdi         
17:15
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım açıklama yapacak         
16:55
Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası Eşini 46 yerinden bıçaklayarak katleden adamın cezası "zevk almadığı" gerekçesiyle indirildi         
16:38
Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı Dağa çıktıktan sonra haber alınamayan yaşlı adamı arayan ekipler, paramparça olmuş bir cesetle karşılaştı         
15:30
Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık Veyis Ateş, ses kaydı hakkında açıklama yaptı: Montajlanma yöntemiyle oluşturulduğu açık         
15:07
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 19:46:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda kuryesi olan epilepsi genci tekme tokat dövdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement