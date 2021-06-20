Üye Girişi
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü - Son Dakika

Gıda kuryesini tekme tokat dövdü

20.06.2021 14:11
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde gıda paketi kuryeliği işinde çalışan 19 yaşındaki gencin yanına gelen saldırgan, kuryeyi dakikalarca tekme tokat dövdü.

Antalya'nın Serik ilçesinde gıda paketi kuryeliği işinde çalışan 19 yaşındaki gencin yanına gelen saldırgan, kuryeyi dakikalarca tekme tokat dövdü. Kurye genci hasmına benzettiğini söyleyen şahıs tarafından öldüresiye dövülüp 21 günlük iş göremez raporu alan kurye paket teslim ettikten sonra yanına yaklaşıp önce başını okşayan kişinin bir anda vurmaya başlayıp yere yatırdığını ve yerde de teklemediğini, dişlerinin kırıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Serik ilçesinde önceki gün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede bir işyerinde paket kurye olarak çalışan Oğuzhan Güner, önceki gün akşam saatlerinde verilen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Paketi teslim edip binadan ayrılan Güner'in, kısa süre sonra yanına gelen bir kişi başını okşayıp elini omzuna atarak yürümeye başladı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen genci hazırlıksız yakalayan saldırgan bir anda yumruk ve tekmelerle genci yere düşürdü. Yerde de genci tekmelemeye devam eden saldırganın elinden genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve 21 gün iş göremez raporu verilen gencin vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı. Saldırganın gencin yanına gelip elini omzuna atması ve bir anda saldırıp yere düşürdüğü anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan uzaklaşırken genç hastaneye kaldırıldı.

Olaydan sonra çalışamadığını ve epilepsi hastası olduğunu söyleyen Oğuzhan Güner, bir iş yerinde gıda peket kurye işinde çalıştığını belirterek, "Malum bir sipariş geldiği zaman aramak zorundayım. Aradığımda bir numarayı bayan çıkmıştı karşıma. Paketi verdiğimde afiyet olsun dedim döndüm. Bana saldıran şahısların hasımları varmış galiba. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan hasımlarına benzetiyorlar. Daha sonra dükkanın önüne geliyorlar ve saldırıyorlar. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında. Şikayetçiyim. 'Saldırı anında bana gel abi kardeş gibi konuşalım. Bu olaylar neden oluyor' dedi ve beni koltuğunun altına aldı, başımı okşamaya başladı. Tabi ki benim bir suçum olmadığını bildiğim için hiç korkmadım yani. Sonra darp etmeye başladı. Direk yere yatırdı beni, tekmelemeye başladı. Dişim kırıldı, iki senedir tedavi görüyorum epilepsi hastalığımdan dolayı. Yeni yeni atlatıyordum, inşallah bundan sonra artmaz hastalığım. Olay sonrası araya birkaç büyükler girdi, özür dilenmesi için. Ama benim psikolojim iyi değil. Geceleri uyuyamıyorum" şeklinde konuştu.

Anne Ayşe Güner ise, "Benim çocuğumdan paket istemişler. Benim oğlumu döven kişinin yakınlarıymış paket isteyen. Paketi teslim ettiğinde kadından paketi almış. Sonra adam bunu takip etmiş. Buna 'sen nasıl benim yengeme paket götürürsün' diye, benim oğlum da, 'benden istedi ben de götürdüm' demiş. Çocuğuma bir vurmada yüzüne yere yıkmış. Tekme, tokat dövmüş. Polise ve hastaneye gittik. 21 gün darp raporu aldık. Ben kendim bile bir tokat vurmamışken, benim kapımın ağzında hangi cesaretle döver, şikayetçiyim" diye konuştu. - ANTALYA

Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü
Gıda kuryesini tekme tokat dövdü

Epilepsi, Antalya, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gıda kuryesini tekme tokat dövdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız 14:25 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış 13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı 13:33 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu 13:31 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu

Son Dakika Haberleri
14:34 Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır Beşiktaş, Cyle Larin için kararını verdi: 135 milyon TL getiren onu alır         
14:34
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı         
13:33
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı         
13:32
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:40:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda kuryesini tekme tokat dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement