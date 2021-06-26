Üye Girişi
Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor - Son Dakika

Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

26.06.2021 14:59

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı'ndaki et ve et ürünleri biriminde çalışan gıda mühendisi Cemal Alptekin Seçkin, hayvanlardan yapılan ürünlerin nasıl denetlendiğini açıkladı. Et ürünleri, hayvan yemleri ve alkole kadar pek çok farklı ürünün incelendiğini belirten Seçkin, "Bazen sucuktan domuz eti, tavuk dönerden bağırsak çıkıyor. Etiket dışında bir bir gene rastlarsak bildiriyoruz" sözlerine yer verdi.

Vatandaşların sağlıklı tüketim yapmalarını sağlamak için çalışan Ankara Gıda Laboratuvarı Merkezi'nde yağ ürünlerinden et ürünlerine, hayvan yemlerinden alkole kadar birçok ürünün analizi yapılıyor. Şirketlerin özel istek üzerine merkeze başvurabildiği gibi, vatandaşlar da ALO 174 üzerinden şikayet ettikleri ürünün analizini yapılmasını isteyebiliyor.

Gıda laboratuvarındaki tespitler endişe verici! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde Kimyasal Analizler Bölüm Sorumlusu Dr. Serhat Bilgehan Çınar, her türlü gıdanın kalite ve saflık analizlerini yaptıklarını belirterek, "Biliyorsunuz piyasada her çeşit ürünün sahtesi de mevcut. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıp insanların daha sağlıklı gıda tüketmesi adına her türlü çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gıda laboratuvarındaki tespitler endişe verici! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

DETAYLI ANALİZLER YAPILIYOR

Kendisinin çalıştığı alanda bal ve yağ analizlerinin yapıldığını aktaran Dr. Çınar, "Özellikle balda ürün tebliğlerimiz var. Burada belirtilen kalite kriterleri ve saflık kriterleri söz konusu. Bununla ilgili balın yapısından bulunan şeker, enzim ve çeşitli amino asitlere bakılarak balın kalitesiyle ilgili bilgi sahibi oluyoruz veya tahşişe uğratılıp uğratılmadığına bakıyoruz. Piyasaya sunulan her ürün görüntü olarak kaliteli görünebilir ama yaptığımız denetimlerle bunlar bize geldiğinde gerçekten görüntüdeki kaliteli mi değil mi gibi çalışmaları burada detaylı analizler yaparak tespit ediyoruz. Buna göre de gerekli işlemler yapılıyor" diye konuştu.

Gıda laboratuvarındaki tespitler endişe verici! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

"DENETİM NUMUNELERİ İLK OLARAK BURAYA GELİYOR"

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Yusuf Varlık ise numunelik ürünlerin ilk geliş yerini anlatarak şunları söyledi:

"Numunenin ilk giriş noktası burasıdır. İl Tarım Orman Müdürlüğümüz ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğündeki mühendis arkadaşlarımızın sahadan aldığı denetim numuneleri ilk önce buraya geliyor. Burada sıcaklık, deformasyon, mühür kontrolleri yapıldıktan sonra ilgili analizleri sisteme girilerek ilgili laboratuvara sevki yapılıyor. Uygun çıkmadığı taktirde firma itiraz hakkını kullanarak farklı bir laboratuvarda analiz tekrar yapılıyor. Yine aynı sonuç bulunuyorsa İl Tarım Orman Müdürlüğü tarafından idari ve para cezasına çarptırılıyor."

Gıda laboratuvarındaki tespitler endişe verici! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

ETİKET DIŞINDAKİ GENLER RAPORLANIYOR

Et ve et ürünleri analiz biriminde çalışan mühendis Cemal Alptekin Seçkin et ve et ürünlerinde 24 süt ürünlerinde ise 29 farklı türde hayvan genini tespit edebildiklerini belirtti. Seçkin, dana sucuğun içine at veya domuz eti katılıp katılmadığını ayırt edebildiklerini söyleyerek, "Genelde dana sucuk olarak üretilen ürünlerin içerisinden at eti, domuz eti gibi ürünlerle karşılaştığımız oluyor. Aynı şekilde diğer et ürünlerinde de karşımıza çıkıyor. Bize belirtilen etiket dışında gen tespit ettiğimiz zaman bunu tespit ettiğimize dair raporluyoruz. Et tebliğine aykırı olanlarla ilgili denetçi arkadaşlarımız gerekli işlemleri yerine getiriyorlar. Et ve et ürünleri içerisinde sıklıkla karşılaştığımız sahtekarlıklar genelde tavuk ürünlerin içinde deri ve kıkırdak parçalarının bulunması ya da büyükbaş hayvanlardan yapılan ürünlerde zaman zaman bağırsak, akciğer gibi diğer normalde pek tüketilmeyen organların katılması gibi durumlar ortaya çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

Gıda laboratuvarındaki tespitler endişe verici! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor
Gıda laboratuvarındaki tespitler endişe verici! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor
Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor

Ankara, Tarım, Çınar, Tavuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi 15:25 Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor 14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı 14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi 14:27 Engelli genci kucaklarında taşıdılar! YKS'ye girecek olan genç sınava böyle yetiştirildi TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam 14:16 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim 13:35 Eşini aldatan İngiliz bakanın savunması olaydan daha skandal: Sosyal mesafe kuralını ihlal ettim
Cumhurbaşkanı Erdoğan 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen beni çıldırtacaksın" dedi, herkes merak etti! Peki kimdir bu Muhsin? Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı 12:00 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı

Son Dakika Haberleri
15:37 28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti
15:24 Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
15:15 Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır
14:50 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kanal İstanbul'un temeli atılıyor
14:33 Cumhurbaşkanı, Kanal İstanbul'un temelini atmak için tören alanına helikopterle iniş yaptı
14:32 Burak Yılmaz, EURO 2020 sonrası moral tatiline çıktı
14:30 Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği
14:15 TFF Başkanı Nihat Özdemir, Şenol Güneş'e tam destek verdi: Seni bırakmayız hocam
14:00 İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif yeni düzenleme geliyor! Planı, 1 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan sunacak
13:57 Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu
28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti 28 gün önce oğlunu kaybetmişti! Acılı baba koronavirüsten hayatını kaybetti         
15:38
Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır Erdoğan'dan Kanal İstanbul çıkışı: Kime sorulması gerekiyorsa onlara sorulmuş ve yola çıkılmıştır         
15:15
Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere Saniyelerle kaçırdığı sınava, velilerin görevlilere "Aç, aç" tezahüratı yapmasıyla girdi         
14:41
Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği Hayata dört elle sarılan Melek İpek de bugün sınava girdi! Hedefi matematik öğretmenliği         
14:30
Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi         
14:26
Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu Kıyıya vuran varil panik yarattı! Üzerinde ''Tehlikeli'' yazması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu         
13:58
Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Şevval Şahin'in eski sevgilisi Marcus Aral, Sabancıların torununu denize atma olayını anlattı: Seni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım         
12:45
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma alanına damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı         
11:23
Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık Geçtiğimiz günlerde kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık         
10:55
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak         
10:31
Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi         
10:15
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 15:45:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda laboratuvarındaki tespitler korkuttu! Tavuk dönerin içinden bağırsak, sucuktan domuz eti çıkabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement