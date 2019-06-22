Son Dakika Haberleri: “Gıda makinesi üretene devlet desteği” talebi
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“Gıda makinesi üretene devlet desteği” talebi

1 saat önce

Hazır yemek (Catering) sektörü, üretim sırasında kullandıkları makinelerin ithal olması nedeniyle ilk yatırım ve servis maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, yerli gıda makine üretiminin devlet tarafından desteklenmesinin sektörü büyüteceğini savundu.

“Gıda makinesi üretene devlet desteği” talebi, System.String[]
Hazır yemek (Catering) sektörü, üretim sırasında kullandıkları makinelerin ithal olması nedeniyle ilk yatırım ve servis maliyetlerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, yerli gıda makine üretiminin devlet tarafından desteklenmesinin sektörü büyüteceğini savundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:48 
Ekonomi
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