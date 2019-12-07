Gıda malzemesi yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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Kedileri ciğerle zehirlenen Rus kadın isyan etti: Pazartesi günü çok korkunç şeyler oldu