Gıda Mühendisi Bülent Şık Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gıda Mühendisi Bülent Şık oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bülent Şık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.Bülent Şık kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bülent Şık kimdir? Bülent Şık kaç yaşında, nereli? Bülent Şık biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT ŞIK KİMDİR?

Bülent Şık, Türk gıda mühendisi, akademisyen, çevre ve insan hakları aktivisti, barış akademisyeni. Çevre kirliliği ve kanserojenler üzerine bir hükûmet araştırmasının sonuçlarını açıkladıktan sonra mahkum edildi.

Şık, gazeteci ve 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekili olan Ahmet Şık'ın kardeşidir.1983-1987 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans eğitmini almıştır.[5] Sonrasında 1993-1996 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Mühendisik Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını yapmıştır. Yine aynı bölümde 2004-2009 yılları arasında çevre dostu analiz yöntemleri geliştirilmesi üzerine doktorasını yapmıştır.

1990-2009 yıllarında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli laboratuvarlarda çalıştı.

2009 Yılında öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçti. Üniversitede Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nin kurulumu ve faaliyete geçmesi çalışmalarını yürüttü. Teknik müdür yardımcılığı görevinde çalışırken gıda güvenliği, gıdalardaki toksik kimyasal maddelerin kalıntı analizleri ve çevre dostu kimya uygulamaları ile ilgilendi. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim üyeliği yaparken 22 Kasım 2016'da çıkarılan 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarıldı.