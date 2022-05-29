Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü - Son Dakika
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Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü

29.05.2022 13:49
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan gıda mühendisi Öykü Su Atılgan (29), hayatını kaybetti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan gıda mühendisi Öykü Su Atılgan (29), hayatını kaybetti. Öykü Su Atılgan'ın Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, İzmir çevre yolu Işıkkent rampaları mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Can İ. yönetimindeki 35 KF 2871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, önce Hüsnü K.'nin kullandığı 35 AOK 152 plakalı kamyona, ardından Özlem Ö. yönetimindeki 34 EAV 924 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Can İ. ve aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Öykü Su Atılgan'ı ambulanslarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Atılgan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Atılgan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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Kaynak: DHA

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