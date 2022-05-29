Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)

29.05.2022 18:47
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)

ÖYKÜ SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİzmir'in Bornova ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı Öykü Su Atılgan için Bilal Saygılı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

ÖYKÜ SU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İzmir'in Bornova ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan'ın kızı Öykü Su Atılgan için Bilal Saygılı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, genç kadının babası Prof. Dr. Hakan Atılgan, annesi Tülay Erbaş Çetinkaya ve diğer aile üyelerinin yanı sıra, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak katıldı. Gözü yaşlı baba Atılgan cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Rektör Budak törende yaptığı konuşmada, "Derler ya, 'evlat acısı gibi içimize oturdu' bugün bunu gerçekten yaşayan Hakan kardeşimizin, Rektör Yardımcımızın acısını, tüm Ege Üniversitesi ailesi olarak paylaşıyoruz" dedi.

TABUTU OMUZLARDA TAŞINDIKılınan cenaze namazı sonrası helallik alınmasının ardından aralarında Vali Köşger'in de olduğu cemaat, Öykü Su Atılgan'ın tabutunu omuzlarda cenaze aracına kadar taşıdı. Cenaze, gözyaşları içerisinde Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, gıda mühendisi Öykü Su Atılgan'ın Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde doktora yaptığı öğrenildi.

Davut CAN/İZMİR,-


Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2)
YORUMLAR
500
Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü Kazada ölen gıda mühendisi Öykü Su son yolcuğuna uğurlandı Kazada ölen gıda mühendisi Öykü Su son yolcuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2) - Son Dakika


Son Dakika
18:44 Hindistan'da iğrenç olay! Gıda zehirlenmesi sebebiyle yoğun bakıma alınan kadına kocası ve 2 hemşire tecavüz etti
18:40 Bahçeli'den İmamoğlu'na sert sözler: Kar yağınca balığa gidenler, demokratik hesap vakti gelince İstanbullu kardeşlerimizin tokadını yiyecekler
18:27 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde konuşuyor
17:04 Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti
16:49 Real Madrid'in yıldızı Kroos'tan muhabirin sorusuna sert cevap: Mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı!
16:32 TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" filmi, Cannes'te "Altın Palmiye" ödülünü kazandı
16:13 Beşiktaş Başkanı Çebi'ye kulüp üyelerinden "Beşiktaşspor" protestosu! İşte başkanlık seçimine damga vuran olay...
16:04 Geceleri tuvalette ortaya çıkıp, pembe iç çamaşırlı kadınlara tecavüz ediyor! Ürküten hikaye yeniden gündem
15:45 İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin ilk fidan dikimi öncesi hareketlilik yaşanıyor
15:37 Esra Erol'un paylaşımına yorum yağdı! "Altını giymeyi unutmuşsun"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 18:51:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gıda mühendisi Öykü Su, kazada öldü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement