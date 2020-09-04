MERSİN'in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca (45), 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, dün Ferahim Şalvuz Mahallesi'ndeki un fabrikasında yaşandı. Fabrikada çalışan gıda mühendisi Hüsnü Ağca, kontrol sırasında, 6 metre yüksekliğindeki paketleme bandından düştü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine gelen ambulansla, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Ağca, bugün hayatını kaybetti.Ağca'nın düşme anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 17:45 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti - Son Dakika