Gıda mühendislerinden 'Tağşiş gıdalara cezalar caydırıcı değil' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gıda mühendislerinden 'Tağşiş gıdalara cezalar caydırıcı değil' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Gıda mühendislerinden 'Tağşiş gıdalara cezalar caydırıcı değil' uyarısı

12 dakika önce

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Boyu, Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Gıda mühendislerinden 'Tağşiş gıdalara cezalar caydırıcı değil' uyarısı, System.String[]

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Boyu, Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38 
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