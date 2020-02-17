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Gıda mühendislerinden 'Tağşiş gıdalara cezalar caydırıcı değil' uyarısı
12 dakika önce
Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Boyu, Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Boyu, Bakanlığın gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ifşa ettiği son listede, aynı uygunsuzluğu daha önce de yapan firmalar bulunduğunu belirterek, cezaların caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:38
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