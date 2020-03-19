Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı: "Denetimden uzak gıda ürünü almayın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı: 'Denetimden uzak gıda ürünü almayın' - Son Dakika

Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı: "Denetimden uzak gıda ürünü almayın"

6 saat önce

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, vatandaşları kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin ürettiği ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.

Gıda mühendislerinden vatandaşlara uyarı:

Antalya Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ali Manavoğlu, vatandaşları kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin ürettiği ürünlerden uzak durmaları konusunda uyardı.


Korona virüsünün gıdalarda olup olmadığı ya da gıdalar yoluyla yayılmasının mümkün olup olmadığı sorularıyla sık sık karşılaştıklarını belirten Manavoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından da "PANDEMİ" olarak ifade edilen bu bulaşıcı hastalık ile ilgili kamuoyunda "Gıdalarda bulunabilir mi?" ve "Gıdalar ile yayılması mümkün müdür?" sorusunu akla getirmektedir. Gerek, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) gerekse Amerika Gıda ve İlaç Otoritesi (FDA) ve Amerika Tarım Birimi (USDA) yaptığı araştırmalar sonucunda eldeki veriler çerçevesinde virüsün gıdalar ile bulaşmadığını ifade etmişlerdir. Çin'den ve diğer ülkelerden ithal edilen veya ülkemizde üretilen gıdaları, covid-19'un yayılması ile ilişkilendirecek hiçbir kanıt bulunmadığını göstermektedir. Bir başka deyişle covid-19'un iletiminde gıda veya gıda ambalajının rolü olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ancak kimi diğer virüslerde olduğu gibi, covid-19'un da yüzeylerde belirli sürelerle de olsa hayatta kalması mümkündür. Yine gerek WHO, gerekse ülkemiz Sağlık Bakanlığı açıklamalarından virüsün sıcaklığa dirençli olmadığı bilinmektedir"


Merdiven altı gıdaya dikkat


Gıda güvenliğinin 4 temel adımı olan çiğ ve pişmiş ile gıda olan ile olmayan, temiz ile kirli, doğru pişirme ve güvenli sıcaklıkta tutma prensiplerinin mutlaka takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Ali Manavoğlu, "Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de ilk önerimiz gıda ve gıda ürünleri alırken ambalajlı iyi hijyen uygulamaları ve gıda güvenliği yönetim sistem uygulamalarını üretim tekniklerinde uygulayan, gıda mühendisi veya ilgili meslek mensupları tarafından denetim ve kontrole tabi kayıtlı veya onaylı işletmelerde üretilen gıda ürünlerinin tercih edilmesidir. Özellikle merdiven altı diye tabir edilen kayıt dışı ve denetim mekanizmasından uzak gıda işletmelerinin üretmiş olduğu gıda ürünlerinin tüketilmemesini halk sağlığı açısından önermekteyiz" diye konuştu. - ANTALYA

Dünya Sağlık Örgütü, Antalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:32 Kaynak: İHA

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