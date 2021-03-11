TGDF'nin desteği ile düzenlenen 11'inci Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı - Son Dakika

TGDF'nin desteği ile düzenlenen 11'inci Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı

11.03.2021 13:59
TGDF'nin desteği ile düzenlenen 11'inci Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı, System.String[]

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) desteği ile düzenlenen ve iki gün sürecek Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) desteği ile düzenlenen ve iki gün sürecek Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11. kez düzenlenen kongrenin açılışında Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kübra Kart, Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karakaya, TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy konuştu. Salgın önlemleri nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen kongrenin bu yılki odağı ise "gıdada sürdürülebilirlik" olarak belirlendi.

Açıklamada kongrede yaptığı konuşmaya yer verilen TGDF Başkan Vekili Rint Akyüz, gıda mühendisliği öğrencilerinin omuzlarındaki sorumluluğa dikkati çekti.

Kendi öğrenciliğinden verdiği bir örnekle teori ve pratik arasındaki farka değinen Akyüz, "Hepiniz şu an teorinin içindesiniz. Üniversite eğitimi size teorik olarak bir probleme nasıl yaklaşmanız gerektiğini öğretir, problemi çözmek için sizi gereken araçlarla donatır ve sizi gerçek dünyaya gönderir. Gerçek dünyaya geldiğinizde ise size rahmetli hocamın dediği gibi 'buyurun dansa' derler. Çok ciddi bir serüvenle karşı karşıyasınız, siz gıda mühendisisiniz." ifadelerini kullandı.

"Omuzlarınızdaki sorumluluğu hissetmeniz lazım"

Gıda mühendislerini gıda güvenliği ve gıda güvencesi gibi iki önemli tehlike beklediğini kaydeden Akyüz, şöyle devam etti:

"Dünyanın bu sıkıntıları aşmasındaki en önemli araçlardan, güçlerden biri siz olacaksınız. Hem hepimize gıda güvenliğini sağlayacaksınız, hem bundan 20 sene sonra dünya kendini besleyemez hale geldiğinde teknik bilginizi, formasyonunuzu, gelişiminizi ortaya koyacaksınız. Bu sorumluluğu mutlaka omuzlarınızda hissetmeniz lazım. Bunu yapabilmeniz, pratiği becerebilmeniz için öğrenmenin durmaması gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Öğrenme hiçbir zaman bitmeyecek. Hiçbir zaman aldığınız bilgiden tatmin olmayın, daima daha ilerisi için araştırın. Size verilen 'bunun cevabı şudur' bilgisini kabul etmeyin, bir de siz araştırın. Her verilen bilgiden şüphe duyun, çünkü bilimin temeli budur. Bu şekilde dünyayı ileriye götürebilirsiniz."

"Siz çok kıymetli bir ülkenin evlatlarısınız"

Türkiye'nin kıymetli bir ülke olduğunu vurgulayan Akyüz, "Biz kendi kendimizi yerden yere vurmayı çok severiz. Bazıları ülkemizin kıymetini bilmiyorlar. Ancak ben ihracatçı olduğum için dünyada görmediğim yer kalmadı. Fizan'ı da bilirim, Karakurum Dağlarını da bilirim, Yemen çöllerini de bilirim. Ben bu sayede bu ülkenin kıymetini biliyorum. Size de söylüyorum: Siz çok kıymetli bir ülkenin evladısınız. Size başarılı bir gelecek diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu, akademi ve özel sektörden alanında uzman birçok konuşmacının katılacağı konferansta açılış konuşmalarının ardından "COVID-19 Sonrası Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Gıda Sistemleri" başlıklı oturuma geçildi. Kongrede ayrıca "COVID-19 Sonrası Gıda ve Beslenmeye Bilimsel Yaklaşım", "Üretim ve Tüketim Zincirinde Medyanın Rolü", "Gıda ve İçecek Sektöründe AR-GE, İnovasyon", "Regülasyon; Tarladan Sofraya Gıda Zinciri" başlıklı oturumlar düzenlenecek.

Konferansta ayrıca gıda mühendisliği öğrencilerinin sözlü bildirileri ve poster bildirilerine de yer verilecek.

TGDF'nin desteği ile düzenlenen 11'inci Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı

Selçuk Üniversitesi, Türkiye, Kongre, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGDF'nin desteği ile düzenlenen 11'inci Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi başladı - Son Dakika


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