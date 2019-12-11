Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı - Son Dakika

Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı

6 saat önce

İngiliz araştırmacılar, gıda paketlerinin üzerine, paketteki gıdanın kalorisinin yakılması için ne kadar egzersiz gerektiğinin yazılması gerektiğini söyledi.

Gıda paketlerine kalorileri yakmak için gereken 'egzersiz miktarları' yazılmalı, System.String[]

İngiliz araştırmacılar, gıda paketlerinin üzerine, paketteki gıdanın kalorisinin yakılması için ne kadar egzersiz gerektiğinin yazılması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, bir pizzadaki kaloriyi yakmak için dört saat yürümek, ya da bir çikolatayı yakmak için 22 dakika koşmak gerektiğini bilmenin, gıdanın enerji maliyeti konusunda daha büyük bir farkındalık yaratacağını düşünüyor.

Yapılan ilk araştırmalar da, egzersiz uyarılarının insanların daha az ve sağlıklı yemesini sağladığını gösteriyor.

Amaç, daha sağlıklı yeme alışkanlıklarıyla obeziteyle mücadele etmek.

14 farklı araştırmayı inceleyen Loughborough Üniversitesi'nden uzmanlar, gıda paketlerini bu şekilde etiketlemenin ortalama 200 kalori daha az alınmasını sağlayacağını belirtti.

Kaloriler hakkında





Günde 200 kalori daha az alınması, kulağa çok fazlaymış gibi gelmeyebilir ancak Epidemioloji ve Kamu Sağlığı adlı bilimsel yayında yer alan araştımada uzmanlar, bu orandaki azalmanın bile ülke genelindeki obezite seviyelerine olumlu etkisi olacağını söylüyor.

İngiltere'de yetişkilerin üçte ikisinden fazlası fazla kilolu ya da obez.

Baş araştırmacı Prof Amanda Daley "Halkın yiyecekler konusunda daha iyi kararlar vermesi ve fiziksel açıdan daha aktif olması için farklı yollar bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Daley, yiyecekleri "egzersiz kalorileri" ile etiketlemek, insanların ne yediklerini daha iyi anlamasını ve daha iyi tercihler yapmasını sağlıyor.

Prof. Daley, insanların belirli yiyecekleri yakmak için ne kadar fiziksel egzersiz gerektiğini öğrendiğinde şoke olduklarını belirtti.

Daley "İnsanların gıdalardaki kalori sayısını sürekli hafife aldıklarını biliyoruz. Örneğin bir çikolatalı muffin yediniz ve 500 kalori barındırıyor. Yakmak için 50 dakika dolayında koşmanız gerekiyor." dedi.

"Burada mesele diyet yapmak eğil. Mesele kamuoyunu eğitmek ve gıda tükettiğinizde bir enerji maliyeti olduğunu da anlamaları. Böylece 'Bu çikolotalı keki yakmak için iki saat harcamak istiyor muyum? Çikolatalı kek gerçekten buna değer mi?' diye kendilerine sorabilirler."

Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:05 
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