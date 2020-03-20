Gıda perakende çalışanları tam zamanlı çalışma sistemine geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda perakende çalışanları tam zamanlı çalışma sistemine geçti - Son Dakika

Gıda perakende çalışanları tam zamanlı çalışma sistemine geçti

6 saat önce

Gıda perakende çalışanları tam zamanlı çalışma sistemine geçti.

Gıda perakende çalışanları tam zamanlı çalışma sistemine geçti, System.String[]

Gıda perakende çalışanları tam zamanlı çalışma sistemine geçti.


Bununla ilgili olarak bir açıklama yapan Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, gıda tedarikinde herhangi bir aksama yaşanmaması için hijyen kurallarına da uyularak tam zamanlı çalışma sistemine geçtiklerini belirtti.


Aykaç, perakende çalışanlarının toplum için bir kamu görevini yerine getirdiklerini, bu aşamada fedakarlıkla çalışan tüm personele müteşekkir olduklarını ifade ederek, "Böylesi zamanlarda hizmetimizi kesintiye uğratmak gibi bir seçeneğimiz yok. Ancak aldığımız önlemlerle çalışanlarımızın sağlık ve motivasyonuna özen gösterdiğimizin altını çizmek isteriz" dedi.


Aykaç, "Temel gıda ve ihtiyaç maddeleri perakendecileri olarak hiçbir koşulda hizmeti aksatmak gibi bir lüksümüz olmayacak, operasyonlarımız kesintisiz sürecektir. Arkadaşlarımızın yorgunluğunu, buna rağmen özveriyle işlerine devam ettiklerini görüyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla iş yüklerini hafifletmek için ilave önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımız da bu özveriliyi çalışmayı ve ihtiyaçlarının aksamadan sağlanması konusunda seferberliği görüyor ve çalışanlarımıza müteşekkir olduklarını belirterek büyük destek veriyorlar" dedi.


Maske ve eldiven kullanımına değinen Aykaç, "Personelimizin sağlığı açısından hiçbir önlemden kaçınmayacağız. Maske ve eldiven kullanımı konusunda farklı değerlendirmeler olduğu için en yetkili merci olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na başvurduk. Gelişen koşullar çerçevesinde maske kullanımının uygun olacağı, eldiven kullanımının ise uygun olmadığı yönünde gelen yeni bilgi çerçevesinde, personelimizin sağlığı açısından maske kullanımı için gerekli aksiyonlar alınmıştır" dedi. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:16 Kaynak: İHA

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