Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu - Son Dakika Ekonomi

Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu

6 saat önce

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, koronavirüs salgını süresince canlarını tehlikeye atarak görevini sürdüren market çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu süreçte çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için...

Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu, System.String[]

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, koronavirüs salgını süresince canlarını tehlikeye atarak görevini sürdüren market çalışanlarına teşekkür ederek, "Bu süreçte çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı." dedi.

Aykaç AA muhabirinin, gıda perakendecilerine ve istihdamına ilişkin sorularını cevapladı.

GPD olarak 81 ilde ve 40 binden fazla satış noktasında, 425 binden fazla kişiyi istihdam eden bir dernek olduklarını belirten Aykaç, farklı formatlardaki perakende mağazalarıyla halkın başta gıda ve temel ihtiyaçlar olmak üzere her türlü ihtiyacını hijyen ve kalite standartları çerçevesinde karşılandığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını öncelikli görev edindiklerini anlatan Aykaç, "Tüm süreçlerimizi, çalışma şekillerimizi, tedarik zincirimizdeki tüm halkaları bu yönde gözden geçirip gerekli önlemleri aldık. Bununla beraber çalışanlarımızın sağlığı ve dengeli çalışma koşullarını sağlamak amacıyla da tedbirlerimiz oldu. Bu süreçte çalışanlarımızın canla başla çabaları, ihtiyaçları sağlamak için gösterdikleri fedakarlıklar bizim olduğu kadar halkımızın da takdirini kazandı. Çalışanlarımızın yorgunluklarını gidermek, dengeli çalışmalarını ve virüse karşı kendi korumalarını sağlamak amacıyla çeşitli önlemlerimizi hayata geçirdik." diye konuştu.

"Perakende, sahada olmayı gerektiren bir iş"

Aykaç, salgının ilk günlerinden beri çalışanlarının sağlığını korumayı öncelik olarak belirlediklerini ifade ederek, onları riske atacak hiçbir uygulamaya dahil olamayacaklarını söyledi.

Virüsün Türkiye'de tespitine dair ilk açıklamadan itibaren özellikle risk grubunda yer alan çalışanlara izin vererek evlerine gönderdiklerini söyleyen Aykaç, tedbirlere ilişkin şunları kaydetti:

"Merkez operasyonlarımızı, olabiliyorsa evden çalışmaya yönlendirdik. Perakende, sahada olmayı gerektiren bir iş, ancak teknolojiden olabildiğince fazla faydalanarak çalışanlarımızın sağlığını koruma yönünde önlemlerimizi aldık.

Dernek olarak en başından beri Sağlık Bakanlığı'mızın ve Bilim Kurulu'muzun önerilerini dinledik, önlemlerini uyguladık. İlk günlerde maske ve eldiven kullanımına dair çok farklı görüşler dolaşıyordu. Bilim Kurulu'muza hızlıca başvurduk, aldığımız cevaba göre hemen önlemlerimizi aldık. Maskenin sağlıklı kişi tarafından değil, hastalığı bulaştırma riski taşıyan kişi tarafından kullanılması gerektiği yönündeki bilgilerle beraber, özellikle kasiyer arkadaşlarımızın müşterilerle çok yakın temasta bulunduklarından maske ve koruyucu kullanmaları önerildi."

"Virüs yayılma hızının en aza indirilmesini hedefledik"

Aykaç, 18 milyon hanede 68 milyon kişiyle doğrudan temasta olan bir sektör olarak salgının ilk gününden itibaren alabilecekleri tüm tedbirleri aldıklarını yineledi.

Eldiven kullanımının, bulaş riskini artırdığı için önerilmediğini hatırlatan Aykaç, o nedenle sadece gıdaya doğrudan teması olan çalışanların eldiven kullanımını sağladıklarını söyledi.

Market içlerinde sosyal mesafe kuralına uygun düzenlemeler yaptıklarını anlatan Aykaç, "Marketlerimize müşterilerimizi belli sayılarda kabul ettik ve yoğunluğu önledik. Marketlerimizin girişinde, müşterilerimizin rahatça ulaşacakları yerlerde dezenfektanlar bulundurduk. Tüm bu ve benzeri birçok önlemle hem halkımızın hem de çalışanlarımızın sağlığını korumayı, virüs yayılma hızının en aza indirilmesini hedefledik." ifadelerini kullandı.

E-ticaret kanalında bir miktar personel sıkıntısı yaşandı

Galip Aykaç, bu zorlu dönemde halkın ihtiyaçlarını kesintisiz sağlamak için gerekeni yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, sektöre ilişkin şu güncel bilgileri verdi:

"Şu aşamada önemli seviyede ilave personel alımlarımız oluyor. Gıda perakendeciliğinde e-ticaret oranı, diğer perakende kategorilerine göre bir miktar geriden gelmekteydi. Ancak 'evinizde kalın' çağrısına uyan çok sayıda vatandaşımız, gıda ve temel ihtiyaç maddesi alışverişlerini de dijital ortamdan sürdürme yoluna geçti. Üyemiz modern gıda perakendecilerinin bu kanaldaki sağlam altyapıları sayesinde önemli sıkıntı yaşamadığımızı söyleyebiliriz.

E-ticaret kanalında bu döneme özgü aşırı talep artışından kaynaklı bir miktar personel sıkıntısı yaşandığını söyleyebiliriz. Üyelerimizin hemen hemen hepsi önemli personel alımına gittiler. Bu arada, virus sebepli kapanan yine GPD üyesi gıda servis zincirlerinin çalışanları, üyelerimiz arasında sağlanan dayanışma ile marketlerde istihdam edilmeye başlandı.

Bu süreçte kimsenin işsiz kalmaması, istihdamımızın düşmemesi için tüm üyelerimiz ellerinden gelenin fazlasını yapıyor, yapmaya da devam edecek."

"Kamu otoriteleriyle dayanışma halinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz"

Aykaç, "İçinde bulunduğumuz süreçte, operasyonları aynen ve hatta hız kazanarak devam eden sayılı sektörlerden biriyiz." diyerek, ilgili mercilerce alınan tedbirlerin çoğunlukla sektörün süreçlerini etkilediğini söyledi.

Salgının önlenmesi, halkın ve çalışanların sağlığının korunması yönündeki tüm tedbirlere harfiyen uyduklarını anlatan Aykaç, şöyle devam etti:

"Buradaki tek ve en önemli talebimiz, alınan tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesi aşamasında ilgili birimlerde yorum farkına yer vermeyecek şekilde bilgilendirme yapılmasıdır. Yeni alınacak önlemlerde özellikle tedarik zincirini sıkıntıya sokmayacak şekilde düzenlemeler yapılması çok önem arz etmektedir.

Alınan tedbirler ve halkımızla, çalışanlarımızla, iş ortaklarımızla, kamu otoriteleriyle dayanışma halinde bu zorlu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Halkımızdan sağduyulu olmalarını yetkili mercilerin açıkladığı kurallara harfiyen uymalarını bekliyoruz.

Sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10.00-20.00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı almıştık. Müşterilerimizden ricamız ise belli saatlerde sosyal mesafeyi engelleyecek şekilde yoğunluk yaşanmaması adına alışverişlerini akşam saatlerine bırakmamaya çalışsınlar."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:20 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 17:54:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda perakendecileri 40 binden fazla noktada seferber oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]