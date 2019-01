Gıda Perakendecileri Derneği'nin Yeni Dönem Başkanı Galip Aykaç Oldu

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) üyeleri, 18 Ocak Cuma günü düzenlenen Genel Kurul'da bir araya gelerek derneğin yeni dönem Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçti.

"Sektörel sorunlar proaktif yaklaşımla öngörülüp, çözümler geliştirilecek"



GPD'nin, Yönetim Kurulu'nun yönlendirmeleri ve üyelerinin destekleriyle önemli başarılar elde ettiğini ve haklı bir konuma ulaştığını vurgulayan Mustafa Songör, başarılı çalışmaların ve öncü faaliyetlerin yeni dönemde artarak süreceğine inandığını ifade etti. Görevini devreden Songör; "Eminim ki perakende sektörünün en önemli oyuncularını barındıran böyle bir oluşum, ekonomide, istihdamda, ülke politikalarımızda daha etkili roller alacaktır. Bu yöndeki tüm çalışmalarda derneğimiz, Yönetim Kurulumuzun yönlendirmesi ile üyelerimizin katkıları ve profesyonel ekibimizin çabalarıyla önemli başarılara imza atacaktır" dedi.



Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Galip Aykaç, GPD'nin güçlü temsiliyetini artırmak, üyelere en etkili şekilde ulaşmak, sektörel sorunları proaktif yaklaşımla öngörüp çözüm yolları geliştirmek ve derneğin önemli konumunu pekiştirmek için çalışmaların süreceğini ifade etti. Sektörde önemli deneyimleriyle ülkenin öncü firmalarını yöneten profesyonellerden oluşan GPD Yönetim Kurulu'nun başarılarının artarak devam etmesini hedeflediklerini belirtti.



"Enflasyonla mücadelede destek artarak sürecek"



GPD'nin, perakende sektörünün ekonomideki önemini her fırsatta vurguladığını belirten Galip Aykaç, modern perakendenin enflasyonu frenleyen en büyük güç olduğunu ifade etti. Aykaç şöyle devam etti:



"Modern perakende sektörü, gerek ölçek ekonomisi gerekse sektördeki yoğun rekabet neticesinde her zaman fiyatları geriye çekme çabasında olmuştur. Binlerce market ve restorana ulaşan operasyonlarımızla, halkımızın temel ihtiyaçlarını en uygun fiyatla karşılamaya hizmet eden satış noktalarımız, içinde bulunduğumuz ortamda da fiyatlarını dengeleyebilmek amacıyla yeri geldiğinde karlılıklarından vazgeçmişlerdir. Hükümetimizin inisiyatifinde başlatılan ve Ekim ayından beri desteğimizi sürdürdüğümüz "Enflasyonla Topyekün Mücadele" programında, tüketicimizin ihtiyaçlarını daha ekonomik şekilde karşılamak için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. "Enflasyonla Topyekün Mücadele" programı çerçevesinde uygulanan indirim ve kampanyalarımız marketlerimizde başta temel gıda, içecek, temizlik, ihtiyaç ve kişisel bakım kategorilerinde olmak üzere, birçok ürün grubunda ve gıda servis zinciri restoranlarımızın menülerinde geçerli olmaya devam edecek."



"Küçük üreticilere desteğimiz artarak sürecek"



Gelecek dönemde hedeflenen çalışmalara da kısaca değinen Aykaç; "Gıda perakendesi sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Ortak Gelişim Kongresi'nin altıncısını bu sene Ekim ayında gerçekleştireceğiz. Kongremizde ulusal ve uluslararası perakendeciler ile tedarikçilerimizi buluştururken, yerel ve küçük üreticilerimizi de desteklemeye devam edeceğiz" dedi. GPD'nin konular bazında aktif çalışmalarını sürdüren komitelerinin aynı hızla toplantılarına devam edeceğini belirten Aykaç, "Derneğimizin sektör için en önemli katkısı mevzuat çalışmalarında oluyor. Sektörümüzü ilgilendiren her türlü mevzuata taslak aşamasında dahil olarak, güncel gelişmeler ve operasyonlarımız çerçevesinde düzenlemeler yapılmasını, bu yolla hem tüketicimizin hem sektör oyuncularımızın hem de ekonomimizin kazançlı çıkmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede bizlere destek olan tüm üyelerimize ve görüşlerimizi dikkate alarak değerlendiren kanun yapıcı ve uygulayıcılarımıza buradan teşekkür etmek isterim" diye konuştu.



"Peravoc, sektörün geleceği için önemli bir yatırımdır"



Verimliliğin artık en ön plana çıktığını vurgulayan Aykaç, bu dönemlerde en önemli yatırım kaleminin iş gücü olacağının altını çizdi. Yeni dönemde eğitim ve istihdam konularındaki çalışmaların da hız kazanacağını ifade eden Aykaçü, "Perakende mesleklerine dair ilk Yetkilendirilmiş Belgelendirme Merkezi olan PERAVOC, kısa süre içinde Kasiyer ve Satış Danışmanı meslekleri için MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlemeye başlayacak. Çalışanlar bu belge ile mesleki yeterliliklerini Avrupa Birliği çapında ispatlama imkanı bulacak. İşverenler ise belgeli kişileri istihdam ettiklerinde önemli teşviklerden yararlanacaklar. Sektörün geleceğine bir yatırım olarak değerlendirdiğimiz PERAVOC, derneğimizin istihdam konusuna verdiği önemin göstergesidir" dedi. - İSTANBUL

