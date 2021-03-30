Gıda Perakendecileri Derneği yeni döneme Galip Aykaç'ın başkanlığında devam edecek - Son Dakika

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Genel Kurulunda başkanlığa Galip Aykaç seçildi.

Gıda Perakendecileri Derneği üyeleri, Genel Kurulda bir araya gelerek derneğin yeni dönem yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini seçtiler. 2019-2020 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanı olan Galip Aykaç, yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu başkan yardımcıları ise İcra Başkanı Özgür Tort ve Özay Hukuk Direktörü Merter Özay oldu.

Yönetim kurulunda Ahmet Oğuz Uçanlar, Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, Bahadır Özbek, Bora Volkan Mumcu, Cem Maltaş, Emir Güçlü, Erdal Tüfekçi, Galip Aykaç, Gökçin Aras, H.Murat Keklik, Hasan Ulutürk, Hüseyin Deniz Alkaç, İsa Albayrak, Kutay Kartallıoğlu, Mehmet Haluk Alpay, Merter Özay, Onur Aytekin, Ömer Özgür Tort, Özgür Çetinkaya, Uğur Demirel, Uğur Kaan Ünver yer aldı. Denetim Kurulu Asil Üyeleri Ahmet İri, Cemal Parlak, Didem Şekerel Erdoğan olurken, Denetim Kurulu Yedek Üyeleri ise Banu Arıduru, Birol Altınkılıç, Elif Bilgehan Müftüoğlu oldu.

Dernek Başkanı Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği'nin yönetim kurulunun yönlendirmeleri ve üyelerinin destekleriyle pandemi döneminde sektörün çok önemli bir sınavdan başarı ile çıktığını, başarılı çalışmaların ve öncü faaliyetlerin yeni dönemde artarak süreceğini ifade etti. Aykaç, "210 milyar TL'lik ciro ve Türkiye'nin her şehrinde yaklaşık 40 bin satış noktasında 425 binin üzerinde istihdam oluşturan derneğimiz üyelerinin katkılarıyla sektörümüzün önemli bir kuruluşu konumuna gelmesi için büyük çaba sarf etti. Bu başarıya hep birlikte ulaştık. Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız aynı heyecan ve özveriyle devam edecek. Bu vesileyle derneğimize ve sektörümüze katkı sağlayan tüm üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi döneminde sektörün çok önemli bir rol üstlendiğine değinen Aykaç, "Derneğimiz ve sektörümüz için 2020 yılı oldukça yoğun ve yeni gündemlerle dopdolu geçti. Tüm dünyanın Covid-19 ile mücadele verdiği bu zorlu dönemde, gıda perakendesi çalışanları canla başla çalışarak halkın ihtiyaçlarının kesintisiz karşılanmasını sağladılar. 2021 yılına yeni umutlarla başladığımız bu dönemde, başta halk sağlığının korunmasını hedefleyerek tüm operasyonlarımızı en verimli şekilde sürdüreceğimize, bu yolla hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize önemli fayda sağlayacağımıza inancımız tam" dedi.

Derneğin gücünü üyelerinden aldığını ve bu güçle sektörel sorunların hızlıca tespit edilip çözümler geliştirildiğini ifade eden Aykaç, "Derneğimiz 2021 yılında da üyelerinin ve sektörün faydasına katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürecek. Üyelerimizin ve sektörün yaşadığı sorunları ve mevzuat, operasyon, istihdam, insan kaynakları, verimlilik gibi pek çok alanda yaşanan sıkıntıları, tüm paydaşlarla bilgi alışverişini sağlayarak çözüme ulaştırma yönünde proaktif çalışmalarımız devam edecek" dedi.

2012 yılında kurulmuş olan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), ulusal, bölgesel ve yerel modern gıda perakendecileri ile gıda servis zincirlerinin temsilcisi konumunda. Cirosu 210 milyar TL'ye ulaşmış olan GPD üyesi marketler ve gıda servis zincirleri, 40 bine yakın satış noktasında 425 bini aşkın kişiyi istihdam ederek kayıtlı ekonomiye büyük katkı sağlıyor. - İSTANBUL