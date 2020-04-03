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Gıda perakendecileri krizi nasıl yönetmeli?
14 dakika önce
Danışmanlık şirketi McKinsey'in gıda perakendecilerinin bu krizi nasıl yöneteceğine ilişkin yayınladığı raporda altın değerinde öneriler bulunuyor.
Danışmanlık şirketi McKinsey'in gıda perakendecilerinin bu krizi nasıl yöneteceğine ilişkin yayınladığı raporda altın değerinde öneriler bulunuyor...
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:01
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