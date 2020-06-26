Gıda perakendecileri "tatil" istiyor - Son Dakika

Gıda perakendecileri "tatil" istiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde canla başla çalışan perakende sektörünün tatil gününden istihdama kadar bir dizi sorununun bulunduğunu belirterek, "Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde canla başla çalışan perakende sektörünün tatil gününden istihdama kadar bir dizi sorununun bulunduğunu belirterek, "Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.

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ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi'nin Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ile gerçekleştirdiği ve Başkent'teki yerel market temsilcilerinin yer aldığı sektörel istişare toplantısına katıldı. Toplantının açılışında konuşan Baran, tüm dünyanın sıkıntı yaşadığı korona virüsle mücadele sürecini Türkiye'nin başarıyla yönettiğini belirterek, ekonomik veriler açısından da sürecin en az hasarla atlatılacağını kaydetti.


Korona virüsle mücadele sürecinde birçok sektörün faaliyetlerine geçici süreyle ara verildiğini hatırlatan Baran, perakende sektörünün gece-gündüz demeden çalışarak vatandaşların ihtiyacını karşıladığını söyledi. Baran, "Size düşen görev çok ağırdı. Bu görevi hakkıyla yerine getirdiniz, hepinize teşekkür ederiz" dedi.


Pandemi sebze-meyvede fire oranlarını düşürdü


Korona virüsle mücadele için marketlerde bir dizi hijyen tedbirinin uygulamaya konduğunu hatırlatan Baran, bu tedbirlerden birisinin de vatandaşların meyve ve sebzeyi el değmeden satın alabilmesi için reyonlarda ek personel görevlendirilmesi olduğunu kaydetti. Baran, "Sebze-meyve reyonlarında alınan tedbirlerin bu ürünlerdeki fire oranlarını yaklaşık yüzde 7 seviyesinde düşürdüğüne dair bilgiler geldi. Bu oran gıda israfını önlemek açısından gerçekten çok sevindirici" diye konuştu.


Toplantıya katılan PERDER üyelerini tek tek dinleyen Baran, sektörün sorunlarına çözüm oluşturacak konuları ilgili mercilere iletmek konusunda Ankara Ticaret Odası olarak her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.


Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karagöz, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Altunbilek ile market temsilcileri toplantıda sektör sorunlarını dile getirdi. Perakende sektörünün çözüm bekleyen sorunları şu şekilde sıralandı:


Perakendenin yasal düzenleme ile tanımının yapılması


Marketlerin haftada bir gün tatil yapması


Mesai saatlerinin düzenlenmesi (iş yeri açma-kapama saati)


Sektörde çalışan personelin tatil ve mesai saatleri nedeniyle sektörü geçici iş olarak görmesi ve bu nedenle istihdam kalitesinin düşmesi


Toptan alımlar için uygulanan yüzde 1 KDV'nin perakende satışlarda yüzde 8'e yükselmesi ve bunun fiyatlarda tüketicilere yansıması


İşçi-işveren davaları


Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya, 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Gürel, Başkan Yardımcısı Kenan Kanbur, Meclis Üyeleri Edip Balcı ve Selin Soykan Tepebaşı, Komite Üyeleri Cavat Durmaz, Mustafa Fazıl Erbil ve Ali Özdemir ile Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karagöz, Türkiye Perakendeciler Federasyonu eski Başkanı Mustafa Altunbilek, GİMAT Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesimal ile çok sayıda yerel market temsilcisi katıldı. - ANKARA

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda perakendecileri 'tatil' istiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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