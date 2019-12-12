Gıda sahtecilerine hapis cezası geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda sahtecilerine hapis cezası geliyor - Son Dakika

Gıda sahtecilerine hapis cezası geliyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından bu alanda yapılacak yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesinde gıdada taklit ve tağşiş cezalarının caydırıcı seviyeye yükseltileceğinin belirtilmesinin ardından bu alanda yapılacak yasal düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Mevcut düzenlemeye göre taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezası, söz konusu parti ürünün piyasadan toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlar uygulanıyordu.

Tüketicinin menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ve ceza maddesinin caydırıcı nitelik kazanması amacıyla kanunda değişiklik yapılarak, gıda sahtecileriyle etkin mücadele edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yapılması planlanan değişiklikle söz konusu gıdayı üreten, ithal eden ve piyasaya sürenlere kademeli cezalar getirilmesi öngörülüyor.

Buna göre suçlulara idari ve adli para cezaları verilecek. Suçun iki yıl içinde tekrarlanması halinde dahli olanlara hapis ve faaliyetten men cezaları verilecek.

Taslak halindeki düzenlemeye, kamuoyundan gelen talep ve görüşler doğrultusunda son şekli verilecek.

(İHA)

Gıda sahtecilerine hapis cezası geliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde

Son Dakika Haberleri
21:22 Yunanistan'a kaçarken tekneleri batan 3 FETÖ şüphelisi ile 2 çocuk kurtarıldı - Son Dakika
21:18 Kanser tarama merkezinde temizlikçiyi öldürüp, yüksekokul çalışanını yaraladı (2) - Son Dakika
21:18 Çocuk Medyası Konferansı'nın son gününde "dijitalleşme ve vatandaş gazeteciliği" konuşuldu - Son Dakika
21:15 Gemlik Belediye Başkan Yardımcısını rehin alan zanlı: "Şeytana uydum" - Son Dakika
21:15 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılacak - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda sahtecilerine hapis cezası geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]