Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı - Son Dakika

Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde market ve manav gibi gıda ürünleri satan iş yerleri saat 10.00 itibariyle hizmet vermeye başladı. Kapsam dahilindeki işyerleri 16.00'ya kadar 6 saat süreyle hizmet verecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, üçüncü günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama kapsamında aldığı karar doğrultusunda market ve manav gibi gıda ürünleri satan iş yerleri bugün saat 10.00 itibariyle mesaiye başladı. Kısıtlamanın ilk iki günü kapalı olan gıda ürünleri satan iş yerleri, bugün ve yarın sabah 10.00'da açtıkları işy erlerini 16.00'ya kadar açık tutabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde iş yerini açan manav Mazhar Gencer, "İki gündür kapalıydık daha yeni açıyoruz. Şimdi de tezgahlarımızı yerleştiriyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra da hareketlilik başlar. Saat 16.00'da da kapatıp evimize gideceğiz. Devletin aldığı karara uymak durumundayız. Olağanüstü bir durum var her yer kısıtlanıyor biz de kısıtlamak zorundayız. Yarında aynı şekilde açık olacağız. Diğer günlerde zaten kısıtlama yok normal günlerdeki gibi olacak.

İrfan Elmacı, "Saat 10.00'da açılışımız var. Öğleden sonra 16.00 gibi kapanış yapacağız. Bu saatler arasında hizmet vereceğiz. Şimdi ürünlerimiz geldi, dizmeye başlıyoruz birazdan da satışlarımız tamamen başlayacak" dedi.

Kapsam dahilinde bulunan iş yerleri bugün ve yarın 10.00-16.00 saatleri arasında 6 saat süreyle hizmet verecek.