Gıda satışı yapan işletmeler Koronavirüs hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Gıda satışı yapan işletmeler Koronavirüs hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sivas'ta gıda satışı yapan işletmeleri denetleyip Koronavirüs hakkında bilgi verdi.

Gıda satışı yapan işletmeler Koronavirüs hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sivas'ta gıda satışı yapan işletmeleri denetleyip Koronavirüs hakkında bilgi verdi.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatının ardından, Türkiye genelinde alınan 'Korona virüsü' tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamullerdeki hijyen tedbirleri konusunda, işletmelere yönelik denetimler başladı. Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Koronavirüs tedbirleri kapsamında; fırınlar, market, kasaplar, manavlar ve perakende satış noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Koronavirüse karşı bilgilendirme amaçlı yapılan bu denetimlerde özellikle personel hijyeni, el hijyeni, hasta personelin çalıştırılıp çalıştırılmadığı, alet, ekipmanların ve işletmelerin dezenfeksiyonu, maske, bone ve eldiven kullanımı, işletmelerin havalandırılması, açıkta gıda satışının yapılıp yapılmadığı denetlendi. Ayrıca virüs hakkında işletme sahiplerine bilgi verildi.


Bilgilendirme denetimlerini yeninde takip eden İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Covid 19 virüsünün yayılmasının asgari seviyede olması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ve kontrollerin devam edeceğini, vatandaşlarımızın da gördükleri olumsuzlukları Alo gıda 174 hattı ve 05011740174 numaralı whatsapp hattına bildirmeleri önem arz etmektedir" dedi. - SİVAS

Bekir Pakdemirli, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:32 Kaynak: İHA

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