Gıda sektörü aşı istiyor - Son Dakika

Eskişehir'de gıda sektörü üreticileri öncelikli aşı sırası talebinde bulunurken, sektör temsilcileri yaptıkları değerlendirmede aşı önceliğinin, sağlıklı gıdaya ulaşmada ve üretimde güvence olacağının altını çizdi.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Gıda Sektörü Meslek Komitesi Üyesi Güven Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki gıda üreticilerinin yanı sıra ESO Meslek Komitesi'nin de aşı önceliğine yönelik karar aldığını belirtti. Pandeminin başladığı günden bugüne gıda üretiminin durmadığını vurgulayan Erdoğan, "Sağlıklı yaşayabilmenin temelinde yeterli ve sağlıklı gıda yatıyor. Bu gıdaları üretenlerin sağlıklı olması ve sağlığının korunmasının, gıda üretiminin temel unsuru olduğunu ortadadır" dedi.

"Gıda sektörü çalışanları acilen koruma altına alınmalı"

En temel ihtiyaç olan gıdanın ham madde tedarikinden üretimine, lojistiğinden perakendesine kadar çalışanların korona virüse karşı acilen koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Güven Erdoğan, "Pandemi dönemi özellikle gıda arzının kesintisiz karşılanmasının önemini ortaya koymuştur. Bu dönemde temel gıda maddeleri başta olmak üzere kesintisiz üretim ve tedarikinin hayati olduğu sürekli dile getirilmektedir. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamalarında gıda üretiminde yer alanlar 2. aşamada A8 grubu arasında sayılmıştır. Sürecin kesintiye uğramaması ve artarak sürdürülmesi için aşılanma bir an önce başlamalıdır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR