Son Dakika Haberleri: Gıda Sektörü Temsilcileri Eskişehir'de Buluşacak

Gıda Sektörü Temsilcileri Eskişehir'de Buluşacak

10 dakika önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "Eskişehir Gıda 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı", 18-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Gıda Sektörü Temsilcileri Eskişehir'de Buluşacak, System.String[]
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'nin, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlediği "Eskişehir Gıda 2019 Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı", 18-21 Nisan'da gerçekleştirilecek.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜYAP'ın fuarcılık endüstrisindeki 40 yıllık deneyim ve bilgi birikimiyle Eskişehir'de ilk kez hazırlanan Gıda Fuarı, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) - TÜYAP Fuar Merkezi'nde, 18 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de kapılarını açacak.

ETO, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, KOSGEB, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Eskişehir Aşçılar Derneği ve Eskişehir Lokantacılar Odası tarafından desteklenen fuarda, her türlü yiyecek-içecek ürünleri, endüstriyel mutfak ekipmanları, son teknoloji gıda ürünleri ile HORECA ve EDT sektörü, gıda toptancıları, aşçılar, satın almacılar, otel ve restoran yöneticileri buluşacak.

Eskişehir Gıda Fuarı, 21 Nisan Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:59 Kaynak: AA

Eskişehir, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi Kadın Polis Memuru Adayı Alımı İçin Başvuru Şartları Açıklandı Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı "Ekmeğe Zam Gelecek mi" Sorusuna Son Noktayı Koydu Medcezir Dizisinin Çekildiği Lüks Malikane Satışa Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:09:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gıda Sektörü Temsilcileri Eskişehir'de Buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]