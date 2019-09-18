Son Dakika Haberleri: Gıda Sektörü URGE ile dünyaya açılıyor
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Gıda Sektörü URGE ile dünyaya açılıyor

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı destekleriyle hazırlanan 'Bursa Dondurulmuş Gıda, Taze Sebze Meyve ve Süt Ürünleri Üreticilerinin Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi' (UR-GE) projesi başladı.

Gıda Sektörü URGE ile dünyaya açılıyor, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Ticaret Bakanlığı destekleriyle hazırlanan 'Bursa Dondurulmuş Gıda, Taze Sebze Meyve ve Süt Ürünleri Üreticilerinin Uluslararası Rekabet Gücünün Geliştirilmesi' (UR-GE) projesi başladı.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:35 
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