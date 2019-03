Gıda sektöründe dev işbirliği!

Sofralarımızın vazgeçilmelerinden biri de mantıdır. Geleneksel ağız tadımıza uygunluğu ve pratik bir şekilde hazırlanması mantıyı yemekler arasında daha ön plana çıkaran özellikleridir. Her zaman mantı açmaya zamanımız olmayabilir, ya da mantı açmayı bilmiyor olabiliriz. Ama bu mantı yemeye engel değil!

Türkiye'nin en lezzetli mantısını üretmek için güçlerini birleştirdiler!

Et ve Et ürünleri kategorisinin tüm süreçlerinde yer alan BEŞLER, ilave bir yatırımla Taze Et & Map kategorisinde de sektörde önemli bir oyuncu haline geldi. Şimdi de 23 yıldır kalite ve güven ilkeleriyle hizmet veren Aneda Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile Türkiye'nin en lezzetli mantısını üretmek için işbirliğine gidiyor. 23 yıldır mantı sektöründe hizmet veren Aneda Gıda'nın üretim tesislerinde üretilecek olan ve en değerli markası "inciana" yı "Beşler İnciana Mantı" olarak Tüm Türkiye de A101 Marketleri raflarında yerine aldı.

Beşler Sucuk Yöneticisi Yılmaz Buldu yaptığı açıklamada "Beşler sucuk 1945 yılında bir aile şirketi olarak İstanbul ili Kâğıthane ilçesinde kuruldu. 1945'ten bu yana kırmızı et ve et ürünleri sektöründe faaliyetini sürdüren şirketimiz, Türkiye'nin en köklü ulusal markalarından biri haline geldi. Beşler, kendi sektöründe ilk altın madalyalı sucuk ödülüne layık görülmüş;ilk ''pişme sucuk'', ''fermente sucuk'' ve ilk "vakum ambalajlı sucuk" gibi inovatif ürünleri Türkiye'de tüketicileri ile buluşturmuştur. Sucuk başta olmak üzere şarküteri ürünlerinde şüphesiz en bilindik markalarından birisi olan Beşler, 2011 yılı ikinci yarısında İstanbul ili Silivri ilçesinde; Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük fabrika yatırımına başlamış; 40 bin m2 alan üzerine 30 bin m2 kapalı alandan oluşan, hijyen koşulları ve teknolojik altyapı açısından örnek olacak şekilde, 40 milyon dolar (USD) yatırım bedeliyle 2014 yılı Ağustos ayında yatırımını tamamlayarak faaliyete geçirmiştir." dedi.

Beşler Sucuk Yöneticisi Yılmaz Buldu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Beşler, öncelikle bir sucuk markası olarak bilinirdi. Kırmızı taze et ve et ürünleri kategorisinde, sektörel gelişmeler Beşler olarak bu kategoride olmamızı gerektiriyordu. Bu nedenle Silivri fabrikamızda 2015 yılı Temmuz ayında 5 milyon dolar tutarında makine parkuru ağırlıklı olmak üzere ilave yatırımı ile aylık 2 bin ton kapasiteli "Taze et & Map" üretimi devreye alındı. Böylece taze et işleme, kemiksiz taze ve donuk vakumlu et ürünleri, taze ve donuk paketli et ürünlerine hızlı bir giriş yapmış olduk. Bu kategoride yatırım tutarımız 2018 yılı sonu itibariyle 12 milyon dolara çıktı, fabrika toplam yatırım tutarı ise 52 milyon dolara ulaştı. Yapılan bu yatırımla Taze et & Map kategorisinde de sektörde önemli bir oyuncu haline geldik. " şeklinde konuştu.