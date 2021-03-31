Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi başladı - Son Dakika

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi başladı

31.03.2021 13:05
Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi başladı, System.String[]

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından hayata geçirildi.

Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, 1 yıl yürütülecek olan projede, kadınların liderlik becerilerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları paralelinde desteklenmesi ve iş hayatındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek.

TGDF, bir süre önce çatısı altındaki dernek ve firmaların yönetim kadrolarında yer alan kadınlara yönelik Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi'ni hayata geçirdi. Projenin açılış toplantısı bugün çevrimiçi olarak düzenlendi. Sektör paydaşlarının yoğun ilgi gösterdiği proje açılış toplantısında konuşmacı olarak TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, TGDF Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim ve FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık yer aldı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla, 1 yıl süreyle yürütülecek olan projede, kadınların liderlik becerilerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları paralelinde desteklenmesi ve iş hayatındaki yetkinliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek.

"BAKIŞ AÇIMIZIN TEMELİ, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN DESTEKLENMESİ"

Toplantının ilk konuşmasını yapan TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, kısaca TGDF'den ve projeden söz etti. Projenin 2 aşamadan oluştuğunu aktaran Menlik, "Proje İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve TGDF iş birliği ile geliştirildi. Burada TGDF olarak bakış açımızın temelini toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi oluşturuyor. Proje 2 aşamadan oluşacak. İlk aşamada sürdürülebilirlik ekseninde temel kavramları kapsayan bir eğitim verilecek. İkinci aşamada da katılımcıların liderlikle ilgili yetkinliklerini geliştirecek bir koçluk eğitimi olacak" dedi.

Projeye son başvuru tarihinin 15 Nisan olduğunu hatırlatan Menlik, "Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonrasında mayıs ayında seçilenler eğitim hakkında bilgi alacak. Projemiz 1 yıl sürecek" dedi.

EBRU ŞENEL ERİM: PROJE İLE GURUR DUYUYORUM

"TGDF'nin bu projesini bir kadın olarak önemsiyorum ve gurur duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Ebru Şenel Erim ise "Federasyonumuzun sürdürülebilirliğe verdiği katkı ve değer herkesçe biliniyor. Bu konuda atılacak tüm adımlar, ülkemizdeki gelecek nesillerin refahının garanti altına alınması adına önemli" dedi.

Kadınların liderlik kademelerinde görev alma oranlarının artması gerektiğini söyleyen Erim, "Kadının güçlenmesi konusundaki ilgi son 10 yılda arttı. TGDF ve bu konuda çalışan tüm derneklerin burada bir itici gücü söz konusu. Bu tip projelerin yol gösterici etkisi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

"PROJE KADINLAR İÇİN BÜYÜK ŞANS, KIYMETİNİ BİLMEK LAZIM"

Hayata geçen proje için TGDF'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Dr. Ayşegül Selışık, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olarak biz de Türkiye'deki mevcut çabalara katkı vermekten mutlu oluyoruz" dedi.

Toplumsal farkındalığın artmasıyla her alanda başarıya koşan kadınlar olduğunu söyleyen Selışık, "Tarım, bu konuda göz ardı edilen bir sektör olmakla birlikte, kadınların çabasıyla devam ediyor. Kadının rolünü tartışmak, kadınlara daha güçlü bir pozisyon yaratmak çok önemli. Proje kapsamındaki eğitimler katılımcılar açısından büyük şans, değerini bilmek lazım" ifadelerini kullandı.

Proje takvimi uyarınca başvurular başladı. TGDF'ye üye dernek ve firmalarda çalışan ve Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi eğitimlerine katılmak isteyen kişiler, TGDF internet sitesini ziyaret ederek başvuru yapabilecek.


Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi başladı

Gıda Ve Tarım Örgütü, Birleşmiş Milletler, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Gıda Sektöründe Güçlü Kadın Liderler Projesi başladı - Son Dakika Ekonomi


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