Gıda Sektöründe Pratik Lezzetler Ön Plana Çıkıyor

Günümüzün değişen yaşam koşullarına uygun hareket eden bakliyat sektörü tüketicilere yeni seçenekler sunmaya devam ediyor.

Günümüzün değişen yaşam koşullarına uygun hareket eden bakliyat sektörü tüketicilere yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Yoğun iş temposunda çalışan kişiler için alternatif ürünler hazırlanırken Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, "Yoğun iş hayatında çalışanlar için kimse hızlıca hazırlayacağı bir salata için saatlerce nohut ya da fasulye kaynatmak istemiyor. Haşlanmış ürünler hızlı bir çözüm sunuyor. Pratikçe hazırlanan yemekler ya da salatalara katılan ürünler; sağlıklı beslenmek isteyenlere yepyeni bir imkan sunuyor" dedi.



Günümüzün değişen yaşam koşullarına uygun hareket eden bakliyat sektörü tüketicilere yeni seçenekler sunmaya devam ediyor. Bakliyat sektörü Ar-Ge çalışmaları kapsamında günümüzün değişen yaşam koşullarına uygun olarak; zamanı az olan ancak sağlığı ve lezzeti önemseyen, yoğun bir iş temposunda çalışan insanlar için pratik ürünler geliştiriyor.



Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, yoğun iş hayatının insanları hızlıca hazırlanmış, geçiştirme gıdalara yönelttiğini belirtti. Tüketicilerin farklı beklentilerini göz önüne aldıklarını kaydeden Duru, yoğun bir iş temposunda çalışan insanlar için sağlıklı ve hazırlanması çok pratik alternatif ürünler geliştirdiklerini vurguladı.



Besleyici ve lezzetli bakliyat ürünleri



Lezzetseverlere yeni bir tüketim alışkanlığı kazandırmaya hazırlandıklarını belirten Ece Duru, "Bakliyat, sofralarımızın vazgeçilmez besinleri arasında. Besleyici olmalarının yanı sıra çok farklı şekillerde sofralarımıza lezzet katıyorlar. Kimi zaman sıcak yemek olarak tüketiyor, kimi zaman da bir avuç nohutla alternatif bir yemek yapıyoruz. Bakliyatın pişme süresinin uzunluğu iyi beslenmek isteyenlerle arasına bir mesafe koyuyor. Kimse hızlıca hazırlayacağı bir salata için saatlerce nohut ya da fasulye kaynatmak istemiyor. Bu durumda haşlanmış ürünler hızlı bir çözüm sunuyor, kurtarıcı oluyor. Pratikçe hazırlanan yemekler ya da salatalara katılan ürünler; sağlıklı beslenmek isteyenlere yepyeni bir imkan sunuyor" diye konuştu.



Ürünlerinin tamamen doğal içerikli



Ürünlerinin tamamen doğal içerikli olduğunu vurgulayan Duru, şunları kaydetti: "Ürünler sadece kuru bakliyat, su ve tuz içeriyor. Kendi ambalajı ile kendi suyunda pişiyor ve sterilize oluyor. Sterilizasyon yüksek sıcaklık ve kısa sürede kapalı şekilde gerçekleşiyor ve raf ömrü uzun bir ürün doğuyor. Suyunu da yemeklerde kullanabiliyoruz. Pişme sırasında ürünlerden suya geçen besin öğelerini de kullanmış oluyoruz." - İSTANBUL

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