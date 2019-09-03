Gıda sektöründen Ankara çıkarması
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, komitelerden gelen talepleri iletmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE'yi ziyaret etti.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, komitelerden gelen talepleri iletmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:04
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