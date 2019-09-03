Son Dakika Haberleri: Gıda sektöründen Ankara çıkarması
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Gıda sektöründen Ankara çıkarması

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, komitelerden gelen talepleri iletmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE'yi ziyaret etti.

Gıda sektöründen Ankara çıkarması, System.String[]

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) 27. Meslek Komitesi üyeleri, komitelerden gelen talepleri iletmek üzere Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TSE'yi ziyaret etti.

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:04 
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