Gıda Sektörünün Paydaşları Ibaktech Ankara'da Buluştu
1 saat önce
Ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, IBAKTECH Ankara'da bir araya geldi.
Ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, IBAKTECH Ankara
'da bir araya geldi.
Messe Stuttgart
Ares Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da düzenlenen fuarda 4 gün boyunca sektördeki yeni ve farklı teknolojiler sergilenecek.
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'nın "işin sırrı" konseptiyle ziyaretçilerle buluşacağı etkinlikte, yeni nesil yenilebilir resim kağıtları, kumaş ve dantellerin yanı sıra Endüstri 4.0'a uygun, karanlık değirmende, insansız fabrikada üretilen unların tanıtımı yapılacak.
Ustalar tarafından fuara özel olarak hazırlanacak baklava ve börekler, ziyaretçilere ikram edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:42 Kaynak: AA
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