Son Dakika Haberleri: Gıda Sektörünün Paydaşları Ibaktech Fuarı'nda Bir Araya Gelecek

Gıda Sektörünün Paydaşları Ibaktech Fuarı'nda Bir Araya Gelecek

41 dakika önce

Ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren 100'ün üzerinde ulusal firma Ankara'da düzenlenecek IBAKTECH Fuarı'nda bir araya gelecek.

Gıda Sektörünün Paydaşları Ibaktech Fuarı'nda Bir Araya Gelecek, System.String[]
AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren 100'ün üzerinde ulusal firma Ankara'da düzenlenecek IBAKTECH Fuarı'nda bir araya gelecek.

Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Altıntop, AA muhabirine 7-10 Mart'ta Congresium'da düzenlenecek IBAKTECH Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Altıntop, IBAKTECH Fuarı'nın, ekmek, pasta makineleri, dondurma, çikolata ve teknolojileri alanında faaliyet gösteren sektörlerin hızlı gelişimini ve yüksek potansiyelini destekleyen en önemli organizasyonlarından biri olacağına dikkati çekti. Altıntop, IBAKTECH Fuarı'nın Ankara, İstanbul, Konya, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Adana, Zonguldak, Samsun, Bursa ve İzmir gibi birçok ilden binlerce yatırımcıyı ağırlamaya hazırlandığını ifade etti.

Congresium'daki 10 bin metrekarelik alanda gerçekleşecek organizasyona 100'ün üzerinde katılımcı ve 20 bine yakın ziyaretçi beklendiğini belirten Altıntop, şunları kaydetti:

"IBAKTECH, verimli iş bağlantılarıyla ziyaretçilere, sektördeki son gelişmeleri deneyimleme fırsatı sunuyor. Türk mutfağının ve teknolojinin kapılarını ardına kadar açan fuar, ilgili tüm sektörlerin profesyonellerini bir araya getiriyor. Türkiye'nin güçlü mutfak kültürünü tanıtacak fuarda, ekmek, hamur, ambalaj makineleri, ekmek ile pasta katkı maddeleri, gıda, içecek, çikolatacılık, fırın ve pastane ekipmanları, dondurma, pişiriciler, soğutma grupları, dondurulmuş ürünler ve dekor malzemeleri yer alacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:03 Kaynak: AA

Ankara, Ekonomi
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