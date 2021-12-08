Gıda sürdürülebilirliği için entegre arazi kullanım planlaması projesi tamamlandı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü "İklim Esnekliği ile Ekosistem Yönetimini Geliştirerek Gıda Güvenliğine Yönelik Entegre Arazi Kullanım Planlaması Projesi (ILUP)" tamamlandı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, projenin kapanış toplantısı, Bakanlık temsilcileri ve FAO yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

FAO Türkiye Program Destek ve Proje Koordinatörü Mehmet Tarakcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, gıda güvenliği olan bir dünya için sağlıklı ve verimli topraklar sağlanmasının ve dünyanın sınırlı toprak kaynaklarının yönetişiminin geliştirilmesinin amaçlandığını bildirdi. ILUP ile pilot olarak belirlenen Ankara'nın Ayaş ilçesinde önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Tarakcıoğlu, entegre toprak yönetimi konusunda gerçekleştirilen kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Bakanlığın teknik uzmanlarına eğitim verdiklerini aktardı.

???????Tarakcıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ayaş'a yapılan sosyoekonomik çalışmalarla nüfus analizi, ilçenin eğitim durumu, arazi ve mera alanlarının mevcut kullanımı, hayvancılık faaliyetleri, kırsal ekonomi, kırsal iş gücü, sulama ve kadınların tarım ve toplumdaki rolleri belirlendi. Yapılan toprak analizleri ve elde edilen mekansal veriler web tabanlı bir karar destek sisteminde toplandı. Temel olarak tarımsal araziye uygunluklarına bakılarak gelecekte entegre arazi kullanımına yönelik senaryolar oluşturmak için kullanılabilecek bu karar destek sisteminde çevresel, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler yapılabilmesi sağlanacak."

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün de projenin çok başarılı olduğunu ve sonuçlarının Bakanlığın diğer çalışmalarına altlık oluşturacağına inandığını vurgulayarak, entegre arazi kullanım planlamasının özellikle gıdanın sürdürülebilmesi için gerekli olduğunu kaydetti.