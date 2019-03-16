Gıda Tankeri Bariyerleri Aşarak Şarampole Sürüklendi
1 saat önce
Gıda tankeri bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi -Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldıSAMSUN - Samsun'da bariyerleri aşarak şarampole sürüklenen 15 tonluk gıda tankerinin sürücüsü kazada burnu bile kanamadan kurtuldu.
Gıda tankeri bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi
-Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı
SAMSUN - Samsun
'da bariyerleri aşarak şarampole sürüklenen 15 tonluk gıda tankerinin sürücüsü kazada burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Canik
ilçesi Atatürk Bulvarı
'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 01 AGT 57 plakalı gıda tankeri yağmur nedeniyle yolun kaygan olmasıyla birlikte sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi. Metrelerce sürüklenen yaklaşık 15 tonluk tankerin baş kısmı gövdesinden ayrılırken sürücü ise kazadan burnu kanamadan kurtuldu.
Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:28 Kaynak: İHA
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