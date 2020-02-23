Gıda Tarım ve Havancılık Fuarına yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gıda Tarım ve Havancılık Fuarına yoğun ilgi - Son Dakika

Gıda Tarım ve Havancılık Fuarına yoğun ilgi

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde açılan 7. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ederek stantları gezdi.

Gıda Tarım ve Havancılık Fuarına yoğun ilgi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediyesi 11 Nisan Fuar Merkezinde açılan 7. Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret ederek stantları gezdi.


Start Fuarcılık tarafından organize edilerek 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında sürecek olan fuara yerli ve yabancı firmalar stant açarken Türkiye'nin birçok noktasından katılım sağlandı.


Yoğun ilgi ile süren Fuarda, Stantları gezerek fuara katılan vatandaşlarla sohbet eden Beyazgül, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine özgü Gureh Köpeğini inceledi, Köpek hakkında yetiştiricilerinden bilgi aldı.


Burada bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Şuanda 7. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Şanlıurfa bir Turizm ve Fuar Merkezi haline geldi, arka arkaya fuarlarımız açılmakta. Şanlıurfa'mız için çok yararlı bir tarım fuarı olmuş ve çevre illerden çokça ziyaretçilerimiz buraya gelmekte. Fuarı ziyaretimizde Bozova'nın Gureh Köpeğinin bulunduğu yere geldik. Aslan gibi olan bu köpeklerimiz dünyada yeterince tanınmadığını düşünüyorum. İnanıyorum ki bu köpek dünyaca tanındığı halde büyük bir ilgi odağı haline gelecektir" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:30 Kaynak: İHA
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