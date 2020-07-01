Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda - Son Dakika

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'de 2002'ye kadar yıllık 120 bin hektar tarım arazisinin tarım dışına çıkarıldığını belirterek, "Bunu şu anda 10 bin hektarın altına düşürmüş vaziyetteyiz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'de 2002'ye kadar yıllık 120 bin hektar tarım arazisinin tarım dışına çıkarıldığını belirterek, "Bunu şu anda 10 bin hektarın altına düşürmüş vaziyetteyiz." dedi.

Dubai ekibi Al Wahda, Galatasaraylı Radamel Falcao ile görüşüyor
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Milletvekilleri, imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerlerin, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamaması, planlanamaması ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanan alanlarda yeniden izin şartı aranmamasına ilişkin madde üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kamu yararının, kamulaştırma ile aynı anlamı taşıdığını savunarak, kamunun bu konuda net bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

"Kamu yararı" adı altında doğanın, tarım alanlarının tahrip edildiğini öne süren Sarıbal, "Cehenneme giden yollar iyilik taşlarıyla döşenir misali, kamu yararı iyilik taşlarıyla bizi cehenneme gönderiyor. Tarım alanları, ormanlar oradan yağmalanıyor. Kamu yararı meselesini gerçekten kamucu bir yaklaşımla değerlendirmek gerekir." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, tarım alanları ile özellikle sanayileşmenin, konut noktasında sıkışma ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'de 2002'ye kadar yıllık 120 bin hektar tarım arazisinin, tarım dışına çıkarıldığını, bu rakamın 18 yılda 60 bin hektara düştüğünü vurgulayan Metin, bunun, son 3 yılda "büyük ova" kararından sonra da 20 bin hektara indiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hassasiyeti, bu konudaki sıkı duruşuyla, tarım dışına çıkarılan tarım arazisinin şu anda 10 bin hektarın altına düşürüldüğünü dikkati çeken Metin, "120 bin hektardan 10 bin hektarın altına düşürmüş vaziyetteyiz. Bakanlık olarak sayın milletvekillerimizin hassasiyeti noktasında aynı kaygıyla hareket ediyor olmamız bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Amacımız şu; belediyeler bizden rekreasyon alanı diye izin alıyor ama daha sonra orayı ticaretle, konuta dönüştürüyor. Bu noktada alınan iznin, izne uygun şekilde değerlendirilmesi noktasında bir farklılık olursa bu farklılığa engel olmak için yeniden izin müessesesi getirdik." dedi.

Teklifin görüşmeleri, 23. madde üzerinden devam ediyor.

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 13:35 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda - Son Dakika

Son Dakika

19:59 Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda yanlış bilinen noktaları tek tek sıraladı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 19:11 Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
09:49
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 20:21:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]