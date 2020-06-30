Gıda tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklif Tarım Komisyonunda - Son Dakika

Gıda tarım ve orman alanında düzenlemelere ilişkin teklif Tarım Komisyonunda

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, tarım arazilerine kurulan hobi bahçelerindeki yapıların yıkılmasına ilişkin, "Biz hobi bahçelerine karşı değiliz ama bu bahçelerin tarım arazisi üzerine kurulmasına da izin veremeyiz.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, tarım arazilerine kurulan hobi bahçelerindeki yapıların yıkılmasına ilişkin, "Biz hobi bahçelerine karşı değiliz ama bu bahçelerin tarım arazisi üzerine kurulmasına da izin veremeyiz." dedi.

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Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'un Teklifi görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ediyor.

Teklifin tümü üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AK Parti hükümetinin kanun yapma süreçlerinde demokrasiye aykırı bir şekilde hareket ettiğini öne sürdü.

Hazırlanan teklifin, yaklaşık 4 buçuk milyondan fazla üreticiyi etkilediğini kaydeden Sarıbal, "Teklif hazırlanırken muhalefet ve ilgili tarafların görüşleri alınmadı." ifadelerini kullandı.

Sarıbal, "Bu düzenlemeden bir şekilde etkilenecek insanlar teklif hakk ında bir bilgi sahibi değil. Aynı şekilde ilgili sivil toplum örgütleri ve milletvekilleri de bu kanun teklifini tartışamadı. Bu yöntem demokratik değil. 'En iyisini, en doğrusunu ben bilirim, sayısal gücümüz de yeterli' düşüncesiyle hareket ediliyor. Bu durum, kanun yapma usulü yününden doğru değil. Bu anlayış otoriter bir anlayışın ürünüdür." dedi.

Mardin ve ilçelerinde su ve elektriklerin kesildiğini aktaran Sarıbal, bu nedenle üreticilerin çok zor durumda kaldığını öne sürdü.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım sektörünün öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Köyler boşalıyor, genç nüfus kalmadı. Pirinç ve buğday gibi ürünleri ithal ediyoruz. Vatandaş hasta ama siz saçını tarayıp 'çok güzel' diyorsunuz. Getirilen teklif tarım alanındaki sorunları çözmüyor." diye konuştu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kanun teklifine genel olarak olumlu baktıklarını, ancak teklif hazırlanırken muhalefetle bir istişarenin yapılmamasının eksiklik olduğunu söyledi.

Altuntaş, "İstişareyi kendi aranızda yapmış olabilirsiniz ama muhalefet ve ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadan kanun çıkarıyorsunuz. Bunun için yanlışlar ortaya çıkıyor. Sonra yeniden kanun yapmak zorunda kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, Türkiye'nin tarımda birçok kalemde kendine yetemez hale geldiğini savundu.

Tarıma ilişkin açıklanan rakamlarla sektörün parlakmış gibi gösterildiğini öne süren Turan, "Oysa, tarımla uğraşan çiftçilerin yaş ortalaması 55'in altına düştü. Çiftçi sayısında son yıllarda büyük düşüşler yaşandı. Küçük bir anket yapılsa çiftçilerin çoğunun mutsuz olduğu anlaşılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hobi bahçeleri adı altında tarım arazileri yok ediliyor"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu da hobi bahçelerinin kentsel tarımda ve kent peyzajında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Hobi bahçeleri adı altında kooperatif kurularak tarım arazileri yok ediliyor. Teklifle hobi bahçelerinin yıkım görevi belediyelere verilecek. Belediyeler bunu yapmazlarsa ceza alacaklar." dedi.

Komisyon Başkanı Yunus Kılıç ise teklifte yer alan tarım arazilerine kurulan hobi bahçelerindeki yapıların yıkılmasına ilişkin görüşlerini açıkladı.

Amaçlarının hobi bahçelerine olan ilgiyi azaltmak olmadığını vurgulayan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler de vatandaşlarımızın ayaklarının toprağa değmesini istiyoruz. Amacımız hobi bahçelerinin birinci sınıf tarım arazileri üzerinde kurulmasını engellemektir. Çocuklarımıza bırakmakla sorumlu olduğumuz bu arazileri korumak zorundayız. Burada yerel yönetimlere görev düşüyor. Yerel yönetimler, marjinal tarım alanlarına alt yapı götürebilirler. Vatandaşlarımız da oraları bahçeye çevirip doğayla iç içe olma ihtiyaçlarını giderebilirler. Biz hobi bahçelerine karşı değiliz ama bu bahçelerin tarım arazisi üzerine kurulmasına da izin veremeyiz."

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi.

Milletvekili, Yunus Kılıç, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:45 Kaynak: AA

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