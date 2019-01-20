“Gıda terörüne son vermeyi hedefliyoruz”
24 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğine yönelik önemli bir konu olan gıda terörüne son vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğine yönelik önemli bir konu olan gıda terörüne son vermeyi hedeflediklerini söyledi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:35
Korkunç Kazada, 140 Kilometrede Takılı Kalan Hız Kadranına Kan Damladı
Kayınbiraderin, Ablasıyla Boşanmak Üzere Olan Eniştesini Öldürdüğü Anlar Kameraya Yansıdı
İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı
3 Çocuk Annesi Kadın, 61 Yaşındaki Yasak Aşkının Kurbanı Oldu