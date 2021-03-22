Gıda timleri görev başında - Son Dakika

Gıda timleri görev başında

22.03.2021 09:34
Gıda timleri görev başında, System.String[]

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla Tekirdağ'ın 11 ilçesinde gıda kontrol timleri denetimler gerçekleştirdi.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla Tekirdağ'ın 11 ilçesinde gıda kontrol timleri denetimler gerçekleştirdi.

Gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 11 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde Denetim Seferberliği gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü kontrol görevlisi personel ile denetim seferberliği kapsamında, Tekirdağ'ın merkez dahil 11 ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler yapıldı.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yapılan denetim seferberliğinin başlangıç konuşmasında Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, "Tüketici sağlığı için gıda işletmelerinde maske, mesafe, hijyenin yanı sıra gıda güvenilirliği sloganıyla çıkmış olduğumuz yolda tüm gıda, üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinin denetimini 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağılığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştiriyoruz. Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır. Bu sorumlulukla ham maddenin başlangıcından son ürüne kadar her aşamada rutin denetimlerimiz devam etmekte, Bakanlık ve İl Yıllık Gıda Numune Alma Planları, ihbar ve şikayet denetimleri, ulusal kalıntı izleme planları Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Kontrol ve denetim programı kapsamında gıda denetimleri risk esasına göre uygun sıklıkta ve hassasiyetle gerçekleştirilmekte olup, seferberlik kapsamında denetime çıkan il ve ilçe müdürlükleri gıda kontrol görevlisi personelimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Gıda kontrol ekiplerince, ürünlerin içerik ve etiket bilgileri, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kayıt veya onay numarasının olup olmadığı, tavsiye dilen tüketim tarihleri ile son tüketim tarihleri, uygun koşullarda muhafaza edilip edilmediği, tüketiciyi yanıltıcı beyanların olup olmadığı gibi gıda güvenliği ve insan sağlığına yönelik kriterler ile Covid 19 pandemi kurallarına (maske, mesafe, temizlik konularında) uyulup uyulmadığı konularında da titizlikle kontrol ve denetimler yapılıyor. Gıda güvenirliği için yapılan denetimler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Gıda timleri görev başında
Gıda timleri görev başında
Gıda timleri görev başında
Gıda timleri görev başında
Gıda timleri görev başında

Veteriner, Tekirdağ, Hisarcık, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gıda timleri görev başında - Son Dakika


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