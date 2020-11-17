Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor - Son Dakika

Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor

17.11.2020 12:13
Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin'de toptan gıda satışı yapan işletmeler, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor.

MERSİN (İHA) – Mersin'de toptan gıda satışı yapan işletmeler, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir taraftan okul kantinlerinin kapanması bir taraftan bakkal ve büfelerin değişen alışveriş alışkanlıklarına ayak uyduramamasının sektörü zorladığını belirten toptan gıdacılar, yerel marketlerle birlikte hareket etmenin sorunu bir nebze de olsa çözeceğine inanıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 6 No'lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis Üyeleri sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pandemi sürecinin sektöre etkilerinden gıda toptancılar sitesindeki eksikler ve taleplere kadar birçok konuyu ele alan Meclis Üyeleri, yerel marketlerde yaşanan sorunlardaki artışın toptancılara yansımalarına da değindi.

Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, bu dönemde gıda ürünlerine talep artmasına rağmen gıdaya ulaşım yöntemlerinin değişmesi ve kendilerinin hizmet verdiği yerel market, bakkal ve büfelerin bu değişime ayak uydurmakta zorlanması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Kapanan bakkal ve büfe sayısının her geçen gün artması yanında okul kantinlerinde de ciddi sıkıntılar bulunmasının toptancılar üzerindeki etkisini değerlendiren meclis üyeleri, yerel marketlerle birlikte hareket edip sorunlara ortak çözüm arıyor.

"Okul kantinlerinin kapanması bizi de etkiledi"

Pandeminin değişik dağıtım kanallarını farklı şekilde etkilediğini anlatan Meclis Üyesi Metin Sapan, "Örneğin market satışlarında artış yaşanırken, geleneksel satış yapan bakkal ve büfelere satışlarımız azaldı. Kapanan okul kantinleriyle birlikte bu dağıtım kanalında da sıkıntı oldu" dedi.

Mersin'de Erdemli-Huzurkent arasında 250 adet okul kantinine hizmet verilirken bir anda bu sayının tamamının kapandığını belirten Sapan, "Durum böyle olunca 8-9 aydır ödeme alamadık ve kantinler kapalı olunca bazı kantin işletmecilerini desteklemek durumunda kaldık. Bugün okullar yeni yeni açılıyor ama kiralarını dahi ödeyemeyebilecekleri düşüncesiyle kantinler açılmıyor. Açılan kantin sayısı 20 civarında" diye konuştu.

Aynı şekilde bakkal ve büfelerde de ciddi bir daralma olduğuna dikkat çeken Sapan, bir ay içinde 50'nin üzerinde bakkal ve büfenin kapandığını bildirdi. Birçok kişinin günü birlik kazandığını ve gelirinin düşmesiyle birlikte bakkallar yerine daha uygun fiyatlarla satış yapan yerlerin tercih edildiğini anlatan Sapan, sıkıntının her geçen gün arttığını söyledi.

"Değişen alışveriş alışkanlıkları sektörümüzü zorluyor"

MTSO 6 No'lu Komite Meclis Üyesi Sadık Erhan Attila ise discount marketlerin sektöre verdiği sıkıntılara değindi. Gerek discount marketlerin gerekse pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıklarının gıda dağıtımı ve gıda toptancılarının hizmetlerine olumsuz yansıdığını belirten Attila, şunları söyledi:

"Bu dönemlerde discount marketlerden alışverişler arttı. Aynı zamanda kapıya hizmet götüren birçok dağıtım kanalı kuruldu. Pandemi döneminde dışarıya çıkamayan kişiler bu kanallar aracılığıyla alışverişi tercih etti. Yerel marketlerimiz bu dönüşüme ayak uyduracak ekonomik imkanlara sahip olmadığı için sıkıntı yaşadı. Bugün discount marketler dahi eve kadar ürün götürüyor. Ancak bu ayrı bir yapılanma gerektiriyor. Bunun için de güçlü finansman yapısına ihtiyaç var. Ancak yerel marketlerimizin, bakkallarımızın bu sürece uyum sağlayabilmesi bugünün koşullarında mümkün görünmüyor. Bu nedenle pandemi sürecinde biz gıda toptancılarının da iş hacminin azaldığını söyleyebilirim."

Sektör temsilcilerinin bankalarla ilgili sorun yaşadığını da anlatan Attila, sektör olarak bankaların kendilerine kolaylık tanımasını beklediklerini ifade etti.

"Bu sürecin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum"

Meclis Üyesi Murat Yılmaz da pandeminin küresel bir kriz olduğuna işaret etti. Ülke olarak 2020'de pandeminin yanı sıra yaşanan doğal afetler nedeniyle ekstra sıkıntılı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Yılmaz, "Gıda sektörünü ise yaşadığı tüm zorluklara rağmen birçok sektöre göre daha şanslı olarak görüyorum. Dışarı çıkma yasağı olan dönemlerde, birçok sektörün iş yapamayıp kapandığı dönemde dahi çalışma fırsatı bulabildik" ifadelerini kullandı.

Kışın gelmesiyle birlikte sürecin daha da zorlaşacağını, bunun sinyalini Avrupa ülkelerinin verdiğini belirten Yılmaz, "Maalesef tüm sıkıntılar üst üste geliyor. Firmalar kapanıyor, artan döviz kurlarıyla birlikte fiyatlar yükseliyor ama bu dönemde alınabilecek çok fazla tedbir olduğunu düşünmüyorum. Pandemi nedeniyle bir süre daha bu yaşama alışmak, sabretmek durumunda olduğumuza inanıyorum. Hizmet verdiğimiz yerel marketler güç birliğine gidip ekonomik açıdan daha güçlü bir yapı oluşturup ulusal zincir marketler ve discount marketlerle mücadele edebilecek duruma gelmesi halinde sürecin daha sorunsuz devam edeceğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. - MERSİN

Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor
Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor
Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Market, yerel, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Nicklas Bendtner, Juventus'ta oynarken Buffon ve Pirlo'nun sigara içtiğini söyledi Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Veda turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İstanbul'a gelmeden önce Türkiye'yi kötüledi Kolundaki alçıda patlayıcı madde bulunan terörist: Yakalanmasaydım bombaları İstanbul'a götürüyordum Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor Son Dakika! Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz
Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı         
12:00
Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar         
11:40
ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek         
11:25
İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor İki Hollywood aktörü Ryan Reynolds ve Rob McElhenney Wrexham'ı satın alıyor         
11:17
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi Güldür Güldür Show'un yayın günü yine değiştirildi         
10:37
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 12:22:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei