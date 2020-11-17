Gıda toptancıları pandemi döneminde zor günler geçiriyor

MERSİN (İHA) – Mersin'de toptan gıda satışı yapan işletmeler, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir taraftan okul kantinlerinin kapanması bir taraftan bakkal ve büfelerin değişen alışveriş alışkanlıklarına ayak uyduramamasının sektörü zorladığını belirten toptan gıdacılar, yerel marketlerle birlikte hareket etmenin sorunu bir nebze de olsa çözeceğine inanıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 6 No'lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Meclis Üyeleri sektöre ilişkin değerlendirmeler yaptı. Pandemi sürecinin sektöre etkilerinden gıda toptancılar sitesindeki eksikler ve taleplere kadar birçok konuyu ele alan Meclis Üyeleri, yerel marketlerde yaşanan sorunlardaki artışın toptancılara yansımalarına da değindi.

Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, bu dönemde gıda ürünlerine talep artmasına rağmen gıdaya ulaşım yöntemlerinin değişmesi ve kendilerinin hizmet verdiği yerel market, bakkal ve büfelerin bu değişime ayak uydurmakta zorlanması nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Kapanan bakkal ve büfe sayısının her geçen gün artması yanında okul kantinlerinde de ciddi sıkıntılar bulunmasının toptancılar üzerindeki etkisini değerlendiren meclis üyeleri, yerel marketlerle birlikte hareket edip sorunlara ortak çözüm arıyor.

"Okul kantinlerinin kapanması bizi de etkiledi"

Pandeminin değişik dağıtım kanallarını farklı şekilde etkilediğini anlatan Meclis Üyesi Metin Sapan, "Örneğin market satışlarında artış yaşanırken, geleneksel satış yapan bakkal ve büfelere satışlarımız azaldı. Kapanan okul kantinleriyle birlikte bu dağıtım kanalında da sıkıntı oldu" dedi.

Mersin'de Erdemli-Huzurkent arasında 250 adet okul kantinine hizmet verilirken bir anda bu sayının tamamının kapandığını belirten Sapan, "Durum böyle olunca 8-9 aydır ödeme alamadık ve kantinler kapalı olunca bazı kantin işletmecilerini desteklemek durumunda kaldık. Bugün okullar yeni yeni açılıyor ama kiralarını dahi ödeyemeyebilecekleri düşüncesiyle kantinler açılmıyor. Açılan kantin sayısı 20 civarında" diye konuştu.

Aynı şekilde bakkal ve büfelerde de ciddi bir daralma olduğuna dikkat çeken Sapan, bir ay içinde 50'nin üzerinde bakkal ve büfenin kapandığını bildirdi. Birçok kişinin günü birlik kazandığını ve gelirinin düşmesiyle birlikte bakkallar yerine daha uygun fiyatlarla satış yapan yerlerin tercih edildiğini anlatan Sapan, sıkıntının her geçen gün arttığını söyledi.

"Değişen alışveriş alışkanlıkları sektörümüzü zorluyor"

MTSO 6 No'lu Komite Meclis Üyesi Sadık Erhan Attila ise discount marketlerin sektöre verdiği sıkıntılara değindi. Gerek discount marketlerin gerekse pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıklarının gıda dağıtımı ve gıda toptancılarının hizmetlerine olumsuz yansıdığını belirten Attila, şunları söyledi:

"Bu dönemlerde discount marketlerden alışverişler arttı. Aynı zamanda kapıya hizmet götüren birçok dağıtım kanalı kuruldu. Pandemi döneminde dışarıya çıkamayan kişiler bu kanallar aracılığıyla alışverişi tercih etti. Yerel marketlerimiz bu dönüşüme ayak uyduracak ekonomik imkanlara sahip olmadığı için sıkıntı yaşadı. Bugün discount marketler dahi eve kadar ürün götürüyor. Ancak bu ayrı bir yapılanma gerektiriyor. Bunun için de güçlü finansman yapısına ihtiyaç var. Ancak yerel marketlerimizin, bakkallarımızın bu sürece uyum sağlayabilmesi bugünün koşullarında mümkün görünmüyor. Bu nedenle pandemi sürecinde biz gıda toptancılarının da iş hacminin azaldığını söyleyebilirim."

Sektör temsilcilerinin bankalarla ilgili sorun yaşadığını da anlatan Attila, sektör olarak bankaların kendilerine kolaylık tanımasını beklediklerini ifade etti.

"Bu sürecin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum"

Meclis Üyesi Murat Yılmaz da pandeminin küresel bir kriz olduğuna işaret etti. Ülke olarak 2020'de pandeminin yanı sıra yaşanan doğal afetler nedeniyle ekstra sıkıntılı bir süreçten geçildiğini hatırlatan Yılmaz, "Gıda sektörünü ise yaşadığı tüm zorluklara rağmen birçok sektöre göre daha şanslı olarak görüyorum. Dışarı çıkma yasağı olan dönemlerde, birçok sektörün iş yapamayıp kapandığı dönemde dahi çalışma fırsatı bulabildik" ifadelerini kullandı.

Kışın gelmesiyle birlikte sürecin daha da zorlaşacağını, bunun sinyalini Avrupa ülkelerinin verdiğini belirten Yılmaz, "Maalesef tüm sıkıntılar üst üste geliyor. Firmalar kapanıyor, artan döviz kurlarıyla birlikte fiyatlar yükseliyor ama bu dönemde alınabilecek çok fazla tedbir olduğunu düşünmüyorum. Pandemi nedeniyle bir süre daha bu yaşama alışmak, sabretmek durumunda olduğumuza inanıyorum. Hizmet verdiğimiz yerel marketler güç birliğine gidip ekonomik açıdan daha güçlü bir yapı oluşturup ulusal zincir marketler ve discount marketlerle mücadele edebilecek duruma gelmesi halinde sürecin daha sorunsuz devam edeceğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. - MERSİN